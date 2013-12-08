علیرضا قامتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سند توسعه باید با نگاه همه جانبه به تمامی ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها تدوین شود.

فرماندار قوچان با انتقاد از عدم تدوین سند توسعه شهر قوچان در گذشته افزود: آخرین سند توسعه شهر قوچان در سال 1383 تدوین شده که در این سند 17 پروژه بلند مدت و 27 پروژه با الویت کوتاه مدت پیش بینی شده بود که 10 پروژه پیش بینی شده در مدت کمتر از 2 سال به بهره برداری رسید.

قامتی ضمن انتقاد از عقب افتاده خواندن قوچان توسط برخی گفت: رشد و تعالی قوچان بوده که موجب انتزاع شهرهایی همچون چناران، درگز، فاروج و شیروان شده است و رشد فعلی این شهرستان ها مرهون موفقیت قوچان بزرگ بوده است.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل عدم توسعه مناسب و همه جانبه در قوچان، عدم وحدت بوده که موجب به نتیجه نرسیدن فعالیت ها و تلاش ها شده است.

چتر وحدت مدیریتی در قوچان ایجاد می‌شود

فرماندار قوچان با اشاره به اهمیت وحدت در مسیر پیشرفت گفت: در قوچان به دنبال ایجاد چتر وحدت مدیریتی هستیم نه حلقه وحدت، و تمامی ادارات و نهادها می‌بایست در یک مسیر گام بردارند تا موجب هم افزائی شود.

قامتی تاکید کرد: امید و اعتدال، گفتمان غالب جامعه است و این گفتمان در سایه وحدت و تعامل موجب استفاده حداکثری از ظرفیت ها در مسیر پیشرفت جامعه و کشور خواهد شد.

رسالت رسانه انعکاس نکات نقادانه بصورت هنرمندانه است

وی گفت: انعکاس نکات نقادانه بصورت هنرمندانه، رسالت رسانه است و مسئولین می بایست نقد منطقی را به خوبی ارزیابی کنند.

فرماندار قوچان اظهار کرد: رسانه را می توان با واژه‌هایی همچون، رسالت، سندیت، ارزش، نعمت و هدایت تعریف و تفسیر کرد و تلفیق و ترکیب چنین واژه‌هایی افق جامعه را به خوبی ترسیم می کند.

قامتی با اشاره به جایگاه ویژه رسانه در جامعه بیان کرد: رسانه ها می توانند بازخورد رفتارهای مدیریتی در جامعه را متذکر شوند، چراکه رسانه یک سیستم کنترل و ارزیابی برای عملکرد مسئولین و مدیران است.

وی تصریح کرد: رسانه بخشی از فعالیت مدیران است و خبرنگاران هیچ محدودیتی برای پرسش سوالات خود ار مدیران و مسئولین در قوچان ندارند، زیرا سوال پرسیدن حق طبیعی خبرنگاران و پاسخ دادن به سوالات، وظیفه مسئولین و مدیران است.

فرماندار قوچان تاکید کرد: خبرنگرارن و رسانه‌ها باید آگاهی دادن به مردم و پاسخ خواستن از مسئولین را در الویت فعالیت‌های خود قرار داده و بصورت هنرمندانه نکات نقادانه را انعکاس کنند.