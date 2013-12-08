نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی در لرستان برگزار می شود

سعید محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروزه تحولات به قدری شتابان در حال وقوع است که بخش های مختلف باید به سمت خدمات ارائه نوآورانه با استفاده از فناوریهای نوین حرکت کنند و به طور قطع با ارائه این نوع خدمات بقای آنها تضمین می شود.

وی با یادآوری اینکه لازمه این امر خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی است، عنوان کرد: کارآفرینان قادرند نوآوری را با نیازها و فرصت های بازار پیوند داده و به عبارت دیگر با ایجاد یک فکر یا محصول جدید در ارتباط با نیازهای جامعه در مسیر جلب رضایت مشتری حرکت کنند چرا که سوددهی در گرو رضایت مشتری است.

محمدزاده با بیان اینکه در دنیایی که اکنون در آن به سر می بریم رقابت به شدت جریان دارد و ماندگاری و کامیابی در فعالیت های اقتصادی کار پیچیده ای است، یادآور شد: کارآفرینان با استفاده از فرصت های ایجاد شده و به کارگیری خلاقیت و نوآوری، موجب ارتقاء مشاغل مختلف جامعه می شوند.

وی عنوان کرد: امروزه کشوری که در عرصه اقتصادی دارای خلاقیت و نوآوری نباشد محکوم به رکود اقتصادی است.

محمدزاده یادآور شد: بر این اساس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان با هدف ارتقاء سطح مهارت و در سالی که مزین به نام حماسه سیاسی- حماسه اقتصادی است، دومین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی را در هفته پژوهش برگزار می کند.

وی ابراز امیدواری کرد که با برپایی این نمایشگاه اقشار مختلف جامعه و به خصوص قشر جوان برخی مشاغل و حِرَف را بشناسند و این دانشگاه نیز در حمایت از کارآفرینان برای تقویت خلاقیت و نوآوری سهیم باشد.

رئیس دانشگاه جامع علم و کاربردی لرستان بیان داشت: این نمایشگاه از تاریخ 25 تا 28 آذرماه سالجاری در مجتمع آموزشی صدیقه کبری(س) با حضور مراکز آموزشی علمی کاربردی و مشارکت بخش دولتی و خصوصی برگزار خواهد شد.