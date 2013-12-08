آموزش 1600 نفر ساعت در زنجان برای پرورش آبزیان

محمود صیاد بورانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: پس از پایان هر دوره برای قبول شدگان در آزمون دوره ها گواهی نامه آموزشی صادر می شود.

وی اظهار داشت: علاقه مندان برای شرکت در دوره های آموزشی شیلات می توانند با مراجعه به پورتال شیلات و آبزیان استان زنجان ثبت نام کنند.

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان گفت: این فعالیت ها در راستای اطلاع رسانی به علاقه مندان آبزی پروری در استان زنجان، شناسایی مقدمات اولیه برای ایجاد مزارع پرورش ماهی، انواع تجهیزات مورد نیاز، هزینه سرمایه گذاری و توجیه اقتصادی آبزی پروری توسط این مرکز انجام می شود.

بورانی تاکید کرد: شیلات استان برگزاری دوره های ترویج و توسعه آبزی پروری و استفاده بهینه از منابع و خاک موجود، ایجاد اشتغال، تولید غذای سالم و پروتئین مفید با ظرفیت حجمی بالا را نیز در دستور کاریی خود دارد.

وی افزود: دوره های آبزی پروری در این مرکز ماهانه انجام می شود.

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان، به دوره های آموزشی آشنایی با تکثیر و پرورش انواع ماهیان سرد آبی و گرم آبی دراستان اشاره کرد و گفت: این دوره ها تنها مختص مرکز استان نیست بلکه در شهرستانها هم برگزار می شود.

بورانی به راه اندازی شرکت سازنده تجهیزات آبزی پروری در استان اشاره کرد و افزود: با راه اندازی این شرکت نیاز آبزی پروری استان برطرف می شود.