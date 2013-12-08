اجرای دو طرح ورزشی در بافت تاریخی بوشهر/ بهسازی جداره ساحلی

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله ابراهیمی عصر شنبه در دومین نشست شورای بافت تاریخی، فرهنگی استان بوشهر اظهار داشت: باقت قدیمی و تاریخی بوشهر از نظر معماری دارای جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور است و ضروری است که تلاش لازم برای بهسازی و مرمت این بافت صورت بگیرد.

وی به برخی از برنامه‌های برای بهسازی این منطقه از شهر بوشهر اشاره کرد و افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا اسفند ماه امسال طرح ساماندهی، بهسازی، پاکسازی و نورپردازی بافت تاریخی، فرهنگی بندر بوشهر به‌ویژه در معابر و جداره‌ها و جداره ساحلی بافت اجرا می‌شود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر اضافه کرد: امکان‌سنجی برای بازگشایی معابر برای دسترسی آسان به محله های بافت تاریخی بوشهر به صورت میدانی از سوی کارشناسان صورت گیرد.

وی ادامه داد: شهرداری بوشهر نسبت به بهسازی جداره و معابر و بدنه و نورپردازی جداره ساحلی قدیم بوشهر در حد فاصل مسجد تاریخی امام حسن مجتبی علیه السلام در محله کوتی تا عمارت حاج رئیس اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

بهسازی شناشیرها، پنجره‌ها و تزئینات چوبی جداره ساحلی بافت قدیم

ابراهیمی تصریح کرد: تعمیر، مرمت و تعویض شناشیرها، پنجره ها و تزئینات چوبی جداره ساحلی بافت قدیم در محور نیز بر عهده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر است.

وی گفت: به منظور ترویج ورزش در محلات تاریخی و زنده سازی و رونق بافت دو پروژه برای ساماندهی با طراحی جدید برای زمین های ورزشی خاکی محلات و فنس کشی، چمن مصنوعی و امکانات ورزش دیگر زمین‌ها در دستور کار قرار دارد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با اشاره به مساحت 38 هکتاری بافت قدیم بوشهر، تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظفند در مقابل بافت تاریخی و قدیم بوشهر به عنوان بخشی از شهر بوشهر، همانند دیگر نقاط شهر عمل کنند.