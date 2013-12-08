امروزه تفکر استعمارستیزی در روح و جان دانشجویان جاری است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمانه دانشجویان با امام جمعه و اعضای شورای اسلامی شهر بندرریگ عصر شنبه به مناسبت روز دانشجو در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش بندر ریگ برگزار شد.

امام جمعه بندر ریگ ضمن بزرگداشت روز دانشجو و سالروز حمله وحشیانه رژیم پهلوی به صحن دانشگاه و شهادت سه تن از دانشجویان مبارز اظهار داشت: یاد و نام شهدای دانشجو همواره در اذهان بیدار ملت ایران نقش بسته است.

حجت الاسلام سید عنایت هاشمی منش گفت: یاد و اهداف شهدای دانشجو پیوسته چراغ راه دانشجویان در مبارزه با ظلم و استعمار و استکبار خواهد بود.

وی ادامه داد: تلاش برای کسب علم و نشر دانش، تقویت تقوا، رستگاری و تزکیه نفس از جمله وظایف دانشجویان است.

هاشمی منش اضافه کرد: امروزه همان تفکر استعمارستیز در روح و جان دانشجویان جاری است و آرمان های عظیم جنبش دانشجویی با تکیه بر استقلا طلبی، آزادی خواهی و عدالت خواهی بیشتر از گذشته در تفکر و اندیشه دانشجویان جلوه گر است.

امام جمعه بندرریگ گفت: برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور دانشجویان و مسئولان گامی اساسی برای بیان نقطه نظرات انتقادی دانشجویان و همچنین ارائه پیشنهادات و راه حل های منطقی دانست.

وی اظهار امیدواری کرد: برگزاری این جلسات موجب توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بندرریگ شود.

در این نشست دانشجویان بندرریگی نقطه نظرات و مسائل خود در خصوص مشکلات شهری را در فضایی صمیمانه با امام جمعه و شورای اسلامی بندرریگ در میان گذاشتند.

در پایان این مراسم از سوی امام جمعه بندرریگ از زحمات آقای جواد عبدالهی مسئول هسته دانشجویی بندر ریگ و همچنین تعدادی از دانشجویان از جمله مسن ترین دانشجوی شهر و خانواده ای که تمام اعضای آن دانشجو می باشند تقدیر به عمل آمد.