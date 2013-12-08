طلب 9 میلیاردی اداره برق از شهرداری برازجان/ واگذاری 82 هزار انشعاب برق در دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد برهانی عصر شنبه در بازدید از روند اجرایی طرح‌های برق‌رسانی دشتستان اظهار داشت: اداره برق شهرستان دشتستان طی سال‌های اخیر تلاش‌های بسیار زیادی را برای توسعه شبکه‌های برق‌رسانی در نقاط مختلف این شهرستان انجام داده است.

وی خدمات ارائه شده در شهرها و روستاهای مختلف شهرستان دشتستان اشاره کرد و افزود: بیش از 82 هزار انشعاب برق تاکنون در نقاط مختلف شهرستان دشتستان به مشترکین واگذار شده است.

رئیس اداره برق شهرستان دشتستان همچنین به برخی از اقدامات صورت گرفته در راستای احداث شبکه‌های روشنایی در شهرستان دشتستان اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس تعامل بین مسئولان و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شاهد توسعه شبکه‌های روشنایی و احداث پایه‌های جدید در سطح شهر برازجان خواهیم بود.

نصب 260 پایه تلسکوپی در برازجان

وی از احداث پایه‌های روشنایی در معابر عمومی و همچنین ایجاد روشنایی در سطح میادین شهر برازجان خبر داد و اضافه کرد: احداث و توسعه شبکه روشنایی در سطح شهر برازجان به عنوان یکی از اولویت‌های ما در دست احرا است.

برهانی با اشاره به نقش بسیار مهم توسعه شبکه‌های روشنایی در زیباسازی شهر، خاطرنشان ساخت: در سطح شهر برازجان 260 پایه روشنایی تلسکوپی نصب می‌شود که یک میلیارد تومان برای آنها هزینه شده است.

وی به تعامل بین اداره برق شهرستان دشتستان و شهرداری برازجان اشاره کرد و ادامه داد: اداره برق شهرستان دشتستان 9 میلیارد ریال از شهرداری برازجان طلبکار است.

