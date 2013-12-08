روستای "معدن" سرزمین چشمه های گوگردی/ وجود چشمه با آب تلخ مزه در روستا

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای کوچک کشور است که بر روی رشته کوه زاگرس در جنوب غربی کشور واقع شده است.

استان چهارمحال و بختیاری استانی روستایی است و با وسعت کم خود روستاهای بسیاری را در خود گنجانده است. این استان دارای بیش از 850 روستای کوچک و بزرگ است که هر کدام از این روستاها دارای ویژگی های منحصر به فردی است که اگر به صورت شایسته مورد توجه قرار گیرد باعث رشد و توسعه روستا قرار می گیرد.

روستای معدن روستایی با چشم انداز طبیعی بسیار زیبا در استان چهارمحال و بختیاری است که دارای چشمه های معدنی گوگردی است.

روستای زیبای معدن از توابع بخش ناغان و شهرستان کیار ودهستان مشایخ است. این روستا در فاصله 135 کیلومتری شهرکرد مرکز استان قرار گرفته است و از شمال و جنوب به کوهستان متصل است.

روستای معدن از غرب به روستای کل کله و از شرق به کوهستان متصل است. این روستا در شمار روستاهای کوهستانی بشمار می رود و از سه طرف به کوهستان متصل است و دارای چشمه های متعدد با کانی های فراوان است.

وجود گوگرد در چشمه های این روستا باعث ایجاد بوی گوگرد در اطراف چشمه ها شده است.

بخشدار ناغان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زبیایی های کم نظیر روستای معدن، عنوان کرد: روستای معدن روستایی با کوه های بلند، جنگل های پوشیده شده از درختان سرسبز و چشمه های خروشان و معادن فراوان است.

محمد کهرانی در ادامه گفت: روستای معدن در تمامی فصول سال دارای چشم اندازه های زبیایی است که هر بیننده ایی را متحیر خود می سازد. این روستا در تمام فصول سال تعدادی بیشمار گردشگر را به دل طبیعت بی نظیر خود می کشاند و ورود گردشگر به این روستا موجب رشد و توسعه روستا شده است.

بخشدار ناغان افزود: روستای معدن یک منطقه گردشگری و توریستی ورزشی است که مسافران زیادی از استان های اصفهان، خوزستان و... هر ساله وارد این روستا می شوند.

وی تصریح کرد: سرچشمه رود کارون از روستای معدن و سبز کوه صورت می گیرد، این روستا سرزمین رودهای خروشان و پرآب است که زمینه را برای انجام ورزش های قایقرانی فراهم ساخته است.

تا کنون مطالعات تخصصی بر روی چشمه های آب گرم گوگرد برای تعیین خواص درمانی آن صورت نگرفته است

وی در ادامه گفت: روستای معدن دارای چشمه های آب گرم و گوگرد است که این مهم موجب شده گردشگران بسیاری زیادی به خاطر این چشمه ها وارد این روستا شوند.

محمد کهرانی با اشاره به خواص درمانی چشمه ی گوگرد روستای معدن، اذعان داشت: چشمه های آب گرم گوگرد دارای خواص درمانی است و تاکنون مطالعات دقیق و تخصصی بر روی چشمه های آب گرم گوگرد برای تعیین خواص درمانی آن صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه روستای معدن دارای معادن فراوانی است و به همین خاطر نام معدن را برای این روستا انتخاب کردند، تصریح کرد: روستای معدن با وجود یک هزار و 300 نفر جمعیت بزرگترین روستای بخش ناغان است.

بخشدار ناغان عنوان کرد: چشمه های آب روستای معدن سرشار از معادن و کانی ها است و همچنین این روستا دارای معدن نمک است و وجود کانی و معادن فراوان این روستا را تبدیل به یک نقطه توریستی کرده است.

آب برخی از چشمه های این روستا به دلیل وجود معادن فراوان طعم تلخی دارد

وی تصریح کرد: آب برخی از چشمه های این روستا به دلیل وجود معادن فراوان طعم تلخی دارد و بوی گوگرد از چشمه های گوگرد این روستا قابل استشمام است.

محمد کهرانی گفت: از محدودیت های روستای معدن می توان به کوهستانی بودن و ویژگی توپوگرافی آن اشاره کرد.

وی بیان کرد: با توجه به توپوگرافی خاص و کوهستانی بودن روستای معدن، امکان توسعه روستا محدود شده است و امکان توسعه روستا را محدود ساخته است.

بخشدار ناغان گفت: روستای معدن از امکانات آب شرب، تلفن تابت،خدمات پست برق برخودار است.

روستای معدن در حال حاضر گاز ندارد

وی افزود: گاز کشی منازل مسکونی روستای معدن نیز در دست اقدام است.

محمد کهرانی با اشاره به فرهنگ مردم روستای معدن، گفت: اهالی این روستا مردمانی بختیاری و از طایفه مشایخ هستند. گویش این مردم به زبان بختیاری است و لباس محلی آنان لچک و مینا و چوغا است. مردم روستای معدن انسان هایی خونگرم و مهمان نواز هستند و شغل اصلی آنان دامپروری و کشاورزی است.

بخشدار ناغان با اشاره به سوغات روستای معدن، عنوان کرد: سوغات روستای معدن انار و برنج خوش طعم و بوی "چم پای" محلی است.

وی افزود: در حال حاضر در روستای معدن 15 هکتار باغ انار و 40 هکتار شالیزار برنج چم پای محلی وجود دارد.

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گزارش از مریم احمدی بابادی