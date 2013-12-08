مقبره شهدای 16 آذر در امام زاده عبدالله (ع) شهرری گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته معاونین وزارت علوم و بهداشت به همراه تعدادی از دانشجویان از مقبره شهدای 16 آذر در امام زاده عبدالله (ع) واقع در شهرری بازدید کردند.

در این بازدید که مناسبت فرا رسیدن 16 آذر روز دانشجو انجام شد، مزار شهدا گلباران و یاد و خاطره شهدای 16 آذر گرامی داشته شد.

در این مراسم دانشجویان مراکز دانشگاه های پیام نور در شهرستانهای استان تهران از جمله ری، بهارستان، حسن آباد و ... حضور داشتند و با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.

یکی از دانشجویان حاضر در این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن روز دانشجو به همه دانشجویان ایران اسلامی اظهار داشت: باید زمینه های لازم برای آزادی بیان دانشجویان در جامعه امروزی فراهم شود.

ساناز فراهانی افزود: در حال حاضر دشمنان ایران اسلامی با جنگ نرم و شبیخون فرهنگی در تلاش هستند تا نخبگان علمی و دانشجویان این مرز و بوم را به انحراف بکشانند و با تبلیغات مختلف، آنها را به سمت خود سوق دهند.

یکی دیگر از دانشجویان به مهر گفت: ما امروز با حضور در این مراسم به دشمنان اعلام کردیم که پای این نظام و انقلاب ایستاده ایم و در راستای تحقق آرمانهای امام(ره) و شهدا از هیچ تلاشی دریغ نمی کنیم.

ندا احمدی ادامه داد: شاهد هستیم که طی چند سال گذشته دشمن درصدد از بین بردن نخبگان و دانشمندان ایران اسلامی به خصوص دانشمندان هسته ای بود و فکر می کرد که با شهید شدن چند تن از دانشمندان کشورمان، می تواند به اهداف شوم خود دست یابد اما موفق نشد.

وی اعلام کرد: به طور قطع تمامی دانشجویان این مرز و بوم برای ناامید کردن دشمن و رسیدن ایران اسلامی به قله های افتخار، راه شهدای هسته ای را ادامه می دهند.