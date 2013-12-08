تغییر در مدیریت خبرگزاری قرآن

مهدی فیض، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر تغییر مدیرعامل خبرگزاری قرآن را تائید کرد و گفت: آقای صابر فرزام با حکم دکتر طیبی (رئیس سازمان جهاد دانشگاهی) به عنوان سرپرست سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشجویان ایران منصوب شد که بنا بر روال سرپرست این سازمان به عنوان مدیرعامل خبرگزاری قرآن هم فعالیت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این حکم شب گذشته به فرزام ابلاغ شده است، گفت: از ساعت 8:15 امروز برنامه معرفی مدیرعامل جدید خبرگزاری قرآن در محل این خبرگزاری برگزار می‌شود. البته مراسم رسمی تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید خبرگزاری قرآن حدود 10 روز دیگر و با حضور مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

به این ترتیب فرزام، جایگزین سیدمهدی تقوی شده که از سال 1390 به عنوان مدیرعامل ایکنا فعالیت می‌کرد.

خبرگزاری قرآن، فعالیت خود را از سال 1382 آغاز کرد. این خبرگزاری به انعکاس اخبار مربوط به قرآن کریم می‌پردازد. ایکنا وابسته به سازمان جهاد دانشگاهی است.