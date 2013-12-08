ماهواره در کمین خانواده ها/ 30 درصد ایلامیها از ماهواره استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ماهواره ها با رشد قارچ گونه خود در کشور موجی از بی اخلاقی ها را در جامعه رواج دادند و این رشد و رواج ماهواره در کشور اول از کلان شهرها شروع و حال به شهرهای کوچک و حتی روستاها رسیده است.

مردم استان ایلام نیز از رواج ماهواره ها بی نصیب نمانده اند و در حال حاضر اکثر مناطق شهری و حتی روستاهای استان از ماهواره استفاده می کنند.

امروزه بسیاری از شبکه های فارسی زبان به منظور تحریک جوانان کشور ما شکل گرفته اند و خانوادها باید هوشیار باشند که نظام خانواده بر اثر بی توجهی ها ضربه نخورد.

خود خانواده نیز طعمه بسیاری از فیلمهای فارسی زبان می شوند چراکه این فیلمها بر اساس رواج بد اخلاقی و فروپاشی ساخته می شوند و بسیاری از خانوادها هم گرفتار آن می شوند.

ماهواره در نوع خود دارای برنامه ها و فیلمهای بسیار آموزنده است ولی متاسفانه خانواده ها اکثرا از برنامه و فیلمهایی که بار منفی دارند استفاده می کنند.

در حال حاضر خانواده های ایلامی نیز گرفتار معضلات ماهواره ها شده اند و سبک زندگی آنها بر اساس آنها حتی تغییر نیز کرده است و بدون آگاهی از برنامه ها نسبت به دیدن آنها همراه با فرزندان خود اقدام می کنند.

رواج و ترویج بد اخلاقی باعث از بین رفتن بنیان خانواده و منحرف شدن فرزندان به سمت و سوی کارهای منفی منجر می شود که باید خانواده ها در این زمینه نه تنها باعث ترویج بد اخلاقی نشوند بلکه فرزندان خود را راهنمایی کنند.

یک کارشناس مسائل فرهنگی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه رواج ماهواره ها در استان ایلام باعث شده بعضی از فرهنگهای بومی استان از بین برود.

علیرضا نوری اظهار داشت: فرهنگهای بومی استان ایلام مثل لباس پوشیدن که باید گفت به طور کامل از بین رفته است که البته ماهواره ها یکی از دلایل اصلی آن است.

وی عنوان کرد: نگاه کردن بعضی از فیلمهای فارسی زبان در ماهواره بر پیکره بعضی از خانواده ضربات سختی وارد کرده و باعث ترویج بی اخلاقی در جامعه شده است.

این کارشناس اظهار داشت: در حال حاضر استفاده از ماهواره به روستاهای استان نیز کشیده شده است و در حال حاضر مردم روستا هم به دیدن برنامه ها ماهواره علاقمند شده اند.

وی بیان داشت: این همه رواج ماهواره در نقاط مختلف استان خبر بدی برای جامعه فرهنگی استان به شمار می رود.

30 درصد مردم استان از ماهواره استفاده می کنند

رئیس پلیس امنیت استان ایلام به خبرنگار مهر گفت: امروزه ماهواره این ابر رسانه جمعی با حضور در حریم خلوت و خصوصی مردم تبدیل به فرمانروای اجتماعی وفرهنگی شده تا فرهنگ وارزش های جامعه غربی را به تدریج و بدون مقاومت جایگزین دغدغه و هویت مردم کند.

ایرج فرجی افزود: آمارها نشان می دهد که در استان ایلام حدود 30 درصد استفاده کننده از برنامه های ماهواره ای هستند.

این مسئول اظهار داشت: ماهواره ها اولین چیزی را که هدف قرار می دهند دین است و دین هم از سه رکن مناسک، باورها و اخلاقیات تشکیل شده است.

وی ادامه داد: 18 هزار و 250 کانال تلویزیون در جهان وجود دارد که چهار هزار کانال در ایران قابل دسترس هستند.

فرجی اضافه کرد: 140 کانال شبکه تلویزیونی و رادیویی به زبان فارسی ساخته شده است.

رئیس پلیس امنیت استان تصریح کرد: بسیاری ازپرونده های انتظامی استان نشان دهنده استفاده از ابزار ماهواره است که به کانون خانواده آسیب رسانده است و معضلاتی را برای خانواده ها به بارآورده است.

امروز در بسیاری از نقاط کشور مردم از ماهواره استفاده می کنند و طرح جمع آوری ماهواره هم باعث عدم استفاده مردم نشده است.

به راحتی می توان در نقاط مختلف شهر قطعات ماهواره را تهیه کرد و با هزینه بسیار پایین دوباره یک ماهواره را تهیه کرد.

باید با استفاده از فرهنگ سازی در خانواده از رواج بد اخلاقی ها به خصوص در شهرهای کوچک جلوگیری کرد و از فرهنگهای بومی حراست کرد.

آنچه مشخص است این است که بسیاری از خانواده ها خود باعث ترویح و دیدن فیلمها و برنامه هایی می شوند که باعث فروپاشی نطام خانواده می شود.

در استان ایلام خانواده هایی وجود دارد که بر اساس دیدن و مشاهد چنین برنامه هایی از هم پاشیده شده اند و باید نسبت به پیشگیری از وقوع چنین معضلاتی در استان راهکارهای علمی و عملی انجام گیرد.

استان ایلام دارای فرهنگهای بومی و محلی خاص خود است و باید در زمینه ترویج این فرهنگها در نظام خانواده تلاش کرد که برنامه ها و فیلمهای غربی این فرهنگها را از بین نبرند.

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گزارش: رمضان نوری