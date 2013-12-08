تقدیم بودجه وسئوال از دو وزیر در دستور کارمجلس/ نمایندگان تشکیل سازمان برنامه را بررسی می کنند 

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

بر این اساس گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری، گزارش کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مورد طرح انتقال پایتخت، گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور در دستور کار امروز نمایندگان ملت در صحن علنی قرار دارد.

همچنین سوال قاسم جعفری و فرهاد بشیری نمایندگان بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان و پاکدشت از وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیز سوال نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر از وزیر نیرو از دیگر برنامه های نمایندگان در دستور جلسه علنی مجلس قرار دارد.

به گزارش مهردر حال حاضر رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس حضور یافته و در حال نطق برای ارائه لایحه بودجه است .

قرار بود این هفته نمایندگان فرصت رسیدگی به حوزه های انتخابیه خود را داشته باشند که هفته گذشته با اعلام ریاست مجلس شورای اسلامی و برای اجرای قانون و تحویل به موقع بودجه از سوی دولت نمایندگان این هفته را تشکیل جلسه دادند.