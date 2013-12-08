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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۸:۵۹

غلامي خجسته با مهر عنوان کرد:

لزوم استمرار ديدار و تكريم خانواده شهدا/ترويج فرهنگ شهادت موجب تعالي جامعه

لزوم استمرار ديدار و تكريم خانواده شهدا/ترويج فرهنگ شهادت موجب تعالي جامعه

همدان - خبرگزاري مهر: رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر همدان بر لزوم استمرار ديدار و دلجويي از خانواده شهدا در جامعه تاكيد كرد و اين مهم را گامي ارزشي در راستاي تعالي فرهنگ و اهداف جامعه دانست.

رضا غلامي خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر در زمينه ديدار كميسيون فرهنگي شوراي شهر همدان با خانواده معظم شهدا بر لزوم استمرار اين ديدارها در جامعه صحه گذاشت و ابراز داشت: آرامش و امنيت امروز ايران اسلامي به بركت خون پاك شهدای گرانقدر است.

وي با اشاره به رشادتهاي رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس و از خودگذشتگي شهداي اين مرز و بوم نيز افزود: شهدا با نثار جانشان از ولايت مطلقه فقيه دفاع كرده و انقلاب اسلامي را بيمه كردند.

رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر همدان به اهميت دلجويي و تفقد از خانواده معظم شهدا اشاره كرد و اظهار داشت: بنا به فرمايشات امام خميني (ره) شهدا شمع محفل بشريت بوده و خانواده هاي بزرگوار آنها نيز چشم و چراغ ملت هستند.

وي با اشاره به اينكه همه خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ايثارگران بر گردن ملت ايران حق بزرگي دارند، افزود: هدف شهدا و ايثارگران دفاع از قرآن، ولایت و ارزش های انقلاب اسلامي بود و ما نيز بايد ادامه دهنده اين راه مستقيم باشيم.

غلامي خجسته با اشاره به بيداري اسلامي در جهان، اضافه كرد: امروز به واسطه خون شهدا و پشتیبانی ملت ایران، دنیا چه بخواهد و چه نخواهد، مسير انقلاب اسلامي تا قله‌ به احتزاز درآوردن پرچم اسلامي در سراسر دنيا و صدور انقلاب اسلامي به جهان، ادامه خواهد یافت.

وي در پايان موفقيتهاي بدست آمده در عرصه هاي بين المللي مذاكرات 1+5 و دستاوردهاي علمي امروز را مرهون خون پاك شهدا و انقلاب اسلامي ايران دانست.

کد مطلب 2190789

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