تاجبخش فنائيان: در ريچارد دوم تلفيق قراردادهاي نمايش شرق و غرب را تجربه كردم

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر اين نشست مطبوعاتي امروزسه شنبه با حضور تاجبخش فنائيان (كارگردان)، خسرو خورشيدي (طراح صحنه و لباس) كاظم بلوچي ، آتش تقي پور، علي تقي زاده و هادي حجازي فر، (بازيگران) و خبرنگاران برگزارشد و به بررسي ديدگاهها و نقطه نظرات نمايش ريچارد دوم اختصاص يافت.



فنائيان كارگردان نمايش

تاجبخش فنائيان كارگردان نمايش ريچارد دوم گفت: درباره آقاي شكسپير برداشتهاي مختلفي در طول تاريخ وجود داشته است. نگاه و ديدگاه كارگردان و عوامل يك اثر نمايشي در جزئيات اجراي نمايش است كه خودش را نشان مي دهد و طبيعتا فعاليتهاي خلاقانه با نقطه نظرات تئوريك در مورد يك متن متفاوت است.

شكسپير با توجه به واقعيت هايي كه معطوف به رفتارهاي انساني است حقايقي را كشف مي كند و در طول نمايشنامه به مخاطب ارائه مي دهد. درباره تجربه شخصي خودم از اين اثر، بايد بگويم سعي من بر اين بوده است كه ريچارد دوم تلفيق قراردادهاي نمايش شرق با نمايش غرب باشد.

خسرو خورشيدي طراح صحنه و لباس اين نمايش نيز گفت: براي طراحي اين نمايش 250 طرح زدم . مي توان گفت يكي از سنگين ترين طراحي هاي نمايش ريچارد در تمام دنيا است كه تمام صحنه هاي مختلف اين نمايش در يك صحنه و احد اتفاق مي افتد و با يك دوران صحنه يك مكان ديگر ساخته مي شود . نمايش ريچارد دوم به لحاظ طراحي صحنه بسيار و مشكل است.

كاظم بلوچي بازيگر نقش ريچارد نيز گفت: قبلا هم در نمايش تاجر ونيزي با آقاي فنائيان همكاري داشته ام و بايد بگويم كه نگاه فنائيان به آثار شكسپير خيلي عميق و ژرف است و چيزي كه مرا ترغيب كرد تا در اين نمايش بازي كنم نگاه عارفانه شكسپير در اين نمايش بود.

شايان ذكر است متن كامل گفت و گوي خبرنگاران هنري مهر با تاجبخش فنائيان و گروه نمايش ريچارد دوم فردا منتشر مي شود.