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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۲

صبح یکشنبه؛

زمین‌لرزه 3.7 ریشتری برازجان را لرزاند

زمین‌لرزه 3.7 ریشتری برازجان را لرزاند

بوشهر - خبرگزاری مهر: زمین‌لرزه ای به بزرگی 3.7 درجه در مقیاس ریشتر صبح یکشنبه برازجان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.7 درجه در مقیاس ریشتر ساعت شش و 25 دقیقه صبح یکشنبه برازجان مرکز شهرستان دشتستان استان بوشهر را لرزاند.

این زمین‌لرزه در موقعیت 51.28 درجه طول جغرافیایی و 29.11 درجه عرض جغرافیایی در عمق 10 کیلومتری زمین حوالی شهر برازجان را لرزاند.

این زمین لرزه در فاصله 19 کیلومتری شهر برازجان و فاصله 25 کیلومتری شهر اهرم در شهرستان تنگستان روی داد.

فرماندار شهرستان دشتستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه گزارشی از خسارات این زمین‌لرزه گزارش نشده است و امیدواریم شاهد وقایع تلخی از این زمین‌لرزه‌ها نباشیم.

علیرضا خرمی اضافه کرد: گروه‌های امدادی و اکیپ‌های مدیریت بحران آمادگی لازم برای مقابله با شرایط زلزله را دارند تا در صورت نیاز وارد عمل شود.

لازم به ذکر است که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.7 درجه در مقیاس ریشتر دو هفته گذشته شهرستان دشتسان را لرزانده بودکه باعث تخریب حدود 300 واحد مسکونی و مرگ هفت نفر در این شهرستان شد.

کد مطلب 2190793

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