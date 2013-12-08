تمبر و سرود حماسی دانشجویی در مازندران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین فرمانده سپاه پاسداران شنبه شب در این مراسم گفت: امروز درگیری مابا دشمنان در میدان نفوذ با اندیشه ها شکل می گیرد.



سردار حسین سلامی با گرمیداشت یاد و خاطره 240 شهید دانشجوی استان مازندران و دو شهید گمنام دانشگاه مازندران اظهار داشت: ایران در قبل از انقلاب نقش کشوری که ارزش های آن در ارزش های غربی تاریخ به عنوان صفحاتی از تاریخ سیاست های سلطه طلبانه انگلیس وآمریکا بود که امنیت او به عنوان جزئی از ترکیبات امنیتی نظام سلطه در منطقه خاور میانه ،جهان اسلام وغرب آسیا قار داشت ایفا می نمود.



سردار سلامی اظهار داشت:ایران در قبل ازشکل گرفتن انقلاب اسلامی ملتی افسون شده ،به خواب رفته ،فریفته شده ،وابسته،فاقد استقلال حقیقی وعقب مانده در حوزه علم وفناوری وهمچنین وابسته در همه شئون حیات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،نظامی بود.



وی با اشاره به اینکه شهدا در پی ریزی این ساختمان عظیم نقش تعیین کننده ای را ایفا کردند، اذعان داشت:این شهدا بودند که ملت ایران را با مشخصه ها وشاخص های شجاعت ،انقلابی،حق طلبی،آزادی خواهی ،عدالت خواهی وخواهان ارزش های حقیقی اسلام را معرفی کردند.



سردار سلامی گفت:شهدا نمادهای زنده فضائل این ملت هستند واز نشانگرهای واقعی صداقت این جامعه در دفاع از ارزش های حقیقی کشور می باشند.



وی با اشاره به عدم اندازه گیری کشورها با مقیاس تصریح کرد: بزرگی کشورها با مقیاس مرزهای جغرافیایی ومساحت جغرافیایی آنها دیگر اندازه گیری نمی شود بلکه آن چیزی که شکوه وعزت یک ملت را اندازه گیری می کند مرزهای فکری ،آرمان وعقیده است.



سلامی بیان داشت:امروز ایران در جغرافیای ملی توصیف نمی شود وهمچنین مرزهایی که امروز برای ایران قائل هستند مرزهای نفوذ عقیدتی ،سیاسی،فرهنگی وقدرت الهام بخش است.



جانشین فرمانده سپاه پاسداران افزود:دانشجویان اساتید وروشنفکران ما به عنوان ارکان حقیقی تولید بعد قدرت فکری وفرهنگی هستند وسن آنها سرشار از جوشش اندیشه های نوین برای اعتلای جامعه می باشدنه انسانی که اذهان شئون مخزن وذخیره ای است.



وی ادامه داد: امروز دانشمندان ما می توانند به درون ریز اتم ها نفوذ کنند وبه غنی سازی اورانیوم بپردازند وانرژی هسته ای را به عنوان حقیقتی عینی وهمچنین قابل درک وبه تولید انبوه برسانند.



سردار سلامی گفت: مادر محاصره جنگ ونبرد پیوسته در تحریم وفشار وترور دانشمندان آنقدر پیشرفتهای علمی ما برای دشمنان غیر قابل تحمل شد که برای دانشجویان ما ترورهای متعددی طراحی می کنند.



استراتژی های دشمن با شکست متوقف می شود



سردار سلامی بیان کرد: هر زمان که استراتژی منجر به شکست شود اقدام به تولید استراتژی جدید می کند تغییر در سناریو هاد واستراتژی ها نشان از شکست دشمنان در سیاست های خارجی را به همراه دارد.



وی گفت:در هیچ کشوری دیده نمی شود هم در مقابل کشورهای بیگانه ایستاگی کند وهم به پیشرفت های متعدد دست یابد اما ایران با اراده ای که از جوانان ودانشجویان خود داراست با ایستادگی در برابر دشمنان به پیشرفت های متعددی درعرصه های مختلف دست یافت.



تمبر یادبود شهدای دانشجوی مازندران رونمایی شد



در ادامه مراسم تمبر وکتاب شهدای دانشجوی مازندران توسط سردار سلامی رونمایی شد.



رونمایی از سرود حماسی شهدای دانشجویی با اجرای حامد زمانی و نیز رونمایی از تمبر کنگره به همراه نرم افزار وکتاب شهدای دانشجوی مازندران از جمله برنامه کنگره 240شهید استان مازندران بوده است.