رفت و آمدهای دیپلماتیک درباره فلسطین جز فرسایش عمر فایده ای ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در سخنرانی پیش از دستور ضمن تبریک روز دانشجو گفت: در سالهای خفقان پهلوی صغیر که عملا همه جریان های ملی و مذهبی به نحوی سرکوب شده بودند، این حرکت غیرتمندانه دانشجویان در برابر آمریکا و استبداد هم آغاز تحرکی جدید در شرایط یخ ده داخلی بود و هم به آمریکا فهماند با کودتای آمریکایی در ایران مبارزه با استبداد را به مبارزه با استبداد آمریکایی بدل کردند.

وی ادامه داد: حرکت 16 آذر گرچه خونین شد اما توانست رنگ و بوی جهادی را در مبارزات دانشجویی تا پیروزی انقلاب اسلامی حفظ کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تفکر ضد استعماری و ضداستبدادی به عنوان جوهر حرکت های انقلابی نهادینه گردید، یاد شهدای دانشجو را گرامی می داریم و به دانشجویان عزیز این روز عزت آفرین را تبریک می گوییم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنرانی خود یاد و خاطره نلسون ماندلا را گرامی داشت و گفت: او سالها مبارزه با دولت نژادپرست آفریقای جنوبی را سازماندهی کرد و با سازماندهی مبارزان به افشاگری علیه این حکومت پرداخت گرچه حدود سه دهه زندان پرمشقت را تحمل نمود اما در نهایت مقاومت او نهضت ضد آپارتاید را به پیروزی رساند.

لاریجانی تصریح کرد: ملت ایران و انقلاب اسلامی مستمرا از حرکت انقلابی نلسون ماندلا حمایت نمود و آزادی آنان از زندان و پیروزی بر نژادپرستان و به دست گرفتن حکومت توسط آنان برای ملت ایران نیز پیروزی بزرگ بود.

وی تاکید کرد: یکی از تاسف آورترین حوادث قرن معاصر حکومت نژادپرستی آفریقای جنوبی و تاسف آورتر حمایت غرب از این حکومت جنایتکار بود که جز با مقاومت و ایستادگی غرب حاضر به تغییر موضع و دست کشیدن از این جنایت بزرگ نشد.

لاریجانی ادامه داد: این درس بزرگ را نباید فراموش کرد زیرا فاصله زمانی ما با این جنایت بزرگ زیاد نیست، چند قرن نیست،چند دهه فاصله داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همین غرب که بارها از برابری انسان ها صحبت می کند و سازمان ملل را برای حفظ حقوق بشر تاسیس نمود از این حکومت جنایتکار دهها سال حمایت کرد و زمانی عقب نشینی کرد که نیروهای مبارز سالها در برابر آنها مقاومت کردند و غرب چاره ای جز عقب نشینی نداشت.

وی اظهار داشت: امروز تاریخ دوباره تکرار شده است، چند دهه رژیم صهیونیستی رفتار خشن تر از رفتار رژیم نژادپرست در آفریقای جنوبی را نسبت به فلسطینی ها اعمال نموده است، نه تنها خشونت و داغ و درفش نسبت به فلسطینی ها هر روز انجام می دهد بلکه بارها آنها را قتل عام نموده و بیش از 6 دهه است که آنها را از سرزمین مادری شان بی خانمان نموده است.

رئیس مجلس اظهار داشت: نژادپرستی فاشیستی مدرن در سیمای رژیم صهیونیستی ظهور یافته است و اتفاقا باز هم می بینیم غرب و آمریکا سالهاست که خود را مدیون این رژیم نموده اند و متولی حمایت همه جانبه از اسرائیل هستند و این کمدی مضحک تکرار شده است با همان قیافه مسخره حمایت از حقوق انسانها در سطح بین المللی.

لاریجانی تاکید کرد: امروز قهرمانان این مبارزه جدید ضد نژادپرستانه علیه صهیونیستها مجاهدانی هستند که در صفوف حزب الله و حماس و جهاد می توان آنان را یافت و رهبرانی چون سید حسن نصرالله دارند، آنان آموخته اند که غرب جز با مقاومت، حقوق فلسطینی ها را نمی دهد.

وی در خصوص وضعیت فلسطین تاکید کرد: دلخوش کردن به رفت و آمدهای دیپلماتیک و مانورهای آنان جز فرسایش عمر و نیرو ثمره ای ندارد؛ آنان یافته اند که کلید پیروزی در مقاومت است و این همان کاری بود که نلسون ماندلا در مبارزات خود یافته بود و به آن عمل نمود.

لاریجانی ادامه داد: شهادت حاج حسام یکی از فرماندهان حزب الله نماد چنین مقاومتی در مقابل صهیونیست ها می باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی یاد آن مبارز نستوه را گرامی می دارد و یاد نلسون ماندلا به عنوان یک مبارز قهرمان را گرامی می دارد.

وی افزود: باید با مردم آفریقای جنوبی در این مصیبت ابراز همدردی کرد و به اعضای محترم پارلمان این کشور عرض تسلیت داریم.