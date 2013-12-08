  1. حوزه و دانشگاه
۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۹:۲۲

مدیر کل فرهنگی وزارت علوم:

نشریات دانشجویی لغو مجوز شده در دولت قبلی می توانند شکایت کنند/ راه اندازی سامانه جامع نشریات

نشریات دانشجویی لغو مجوز شده در دولت قبلی می توانند شکایت کنند/ راه اندازی سامانه جامع نشریات

مدیر کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از راه اندازی سامانه جامع نشریات دانشجویی و چگونگی ارسال شکایت نشریات دانشجویی لغو مجوز شده در دولت قبلی، خبر داد.

جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سیاست وزارت علوم دولت یازدهم در قبال نشریات دانشجویی و افزایش این نشریات در دانشگاههای کشور، گفت: روال ارائه مجوز به نشریات دانشجویی طبق ضابطه و قانون است و هر نشریه ای که شکایتی داشته باشد می تواند در کمیته مرکزی ناظر بر نشریات این موارد را جهت بررسی، اعلام کند.

وی با بیان اینکه فعالیت نشریات دانشگاهها منطبق بر ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاههاست، افزود: اداره کل فرهنگی وزارت علوم به زودی سامانه جامع نشریات دانشجویی را راه اندازی می کند؛ این سامانه تمام نشریات دانشجویی کد دار را ثبت می کند و در این فضای مجازی، نشریات می توانند به تبادل محتویات بپردازند.

به گفته مدیر کل فرهنگی وزارت علوم، کتاب نشریات دانشجویی که شامل شش هزار نشریه دانشجویی طی 10 سال اخیر می شود به زودی چاپ خواهد شد.

دارا همچنین از رتبه بندی نشریات دانشجویی خبر داد و بر اساس شاخصهای تعریف شده، به زودی در دستور کار قرار می گیرد.

مدیر کل فرهنگی وزارت علوم درباره نشریات دانشجویی که در دولت قبلی لغو مجوز شده بودند، اظهار داشت: هر نشریه دانشجویی که به هر دلیل در دولت قبلی لغو مجوز شده و برای دریافت مجوز مجرای قانونی دارد می تواند شکایت خود را به کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی ارسال کند.

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 2190798

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