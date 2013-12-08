به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در جلسه صبحانه کاری خود با فعالان اقتصادی در اتاق صنایع و معادن ایران گفت: به خاطر برخی عقب افتادگی ها در بخش اقتصادی کشور باید احساس ناراحتی عمل داشته باشیم، چرا که دیگران از ما جلوتر هستند و این عقب افتادگی اقتصادی باید به یک مساله ملی و عمومی در بین نخبگان اقتصادی جامعه تبدیل شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مطالعه ای که در بین کشورهای هند، برزیل، مکزیک، کره جنوبی و مالزی انجام شده، نشانگر این است که باید دولت هم کارآمدتر شده و اجتماعی شدن نیز در جهت توسعه صورت گیرد.

وی تصریح کرد: معتقدم که باید در کشور طبقه متوسط صنعتی شکل گیرد و به هم پیوستار طبقه از ابتدا تا انتها با هم لحاظ شود. به اعتقاد ربیعی این طبقه باید توانمندی لازم را پیدا کند.

ربیعی خاطرنشان کرد: معتقدم باید با بخش خصوصی همکاری کرد و تمامی معاونان بنده نیز این اعتقاد را دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به بیان خاطره ای از کار کردن خود در بخش خصوصی پرداخت و گفت: بنده با مشکلات تولید به خوبی آشنایی دارم چرا که در برهه ای از زمان برخی دوستان پیشنهاد مدیریت یک واحد صنعتی را به بنده دادند که متاسفانه به دلیل مشکلات موجود پیش روی تولید و صنعتگران 350 میلیون تومان ضرر به بار آورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال در سه شنبه هفته جاری خبر داد و گفت: در این جلسه در مورد منابع مالی در نظر گرفته شده برای بنگاههای اقتصادی تصمیم گیری خواهد شد.

ربیعی افزود: در این جلسه در خصوص اختصاص منابع مالی که از بانک مرکزی برای بنگاهها در نظر گرفته ایم، تصمیم گیری خواهیم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: باید به دقت برای تقسیم این منابع، بنگاهها را تقسیم بندی کنیم چرا که اگر این منابع رها شود باز هم به سمت خودروسازان روانه خواهد شد.

وی از برگزاری جلسه با رئیس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: در این جلسه توانستیم منابع مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت کنیم، ضمن اینکه در هفته جاری نیز جلسه ای را با مدیران عامل بانکها خواهیم داشت.