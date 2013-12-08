دغدغه های توانجویان بهشهر/ معلولی که 18 ماه از خانه بیرون نرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، رسيدگي به وضعيت معلولان در هر كشوري مورد توجه و در كشور ما نيز علي رغم توجه مسئولان امر، بايد به مسئله و رفع مشكلات اين قشر خاص بيش از گذشته پرداخته شود.

رئيس هيئت مديره جامعه معلولين بهشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مناسب سازي معابر از دغدغه هاي اصلي ما در كوچه و خيابان ها و اماكن عمومي است كه متاسفانه در بسياري از موارد اصلا" در شهرسازي ها به اين مسئله توجه نشده و اگر در برخي موارد هم اين موارد رعايت شده است مناسب با حال معلولان مختلف نيست.



محمد ابراهيم حسين زاده ركني افزود: اشتغال از ديگر دغدغه هاي معلولين است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و بدانيم اگر معلول، نقصي در يك عضو و يا اعضاي خود دارد مي تواند در بخش هاي مختلف ديگري توانمند باشد و اين مسئله در بسياري از موارد ديده شده و برخي از معلولان ما در سمت هاي مختلف بكارگيري شده و توانمندي هاي فوق العاده بروز داده اند.



وي گفت: احداث معابر، ايجاد و گسترش پارکها و نيز بسط و توسعه خدمات زير بنايي در کنار توجه به آسايش عزيزان جانباز و معلول بايد مورد توجه مسئولان رده هاي مختلف جامعه باشد تا رفاه معلولان بعنوان عضوي از جامعه، بيش از پيش تامين شود و به نوعي معلولان نيز همچون مردم عادي ديده شوند.



نبود فضای ورزشی مناسب

ركني با اشاره به كمبودهاي مختلف جامعه معلولين خاطر نشان كرد: عدم وجود فضاي ورزشي مناسب براي معلولين نيز از ديگر دغدغه هايي است كه معلولين ما با آن روبرو هستند.



وي ادامه داد: مشكل فضاي ورزشي از ديگر مشكلات معلولان است كه متاسفانه سالن و مكان مناسبي براي اين امر نداريم و با همكاري آموزش و پرورش هفته اي يك جلسه تمرين داريم كه در حال حاضر واليبال و تنيس روي ميز در حال تمرين هستند و ورزشكاران خوبي نيز در رشته واليبال داريم كه به استان معرفي شدند و در اين رابطه نيازمند حمايت اداره ورزش و امور جوانان و مسئولان و خيرين هستيم تا هزينه هاي ورزشي را تقبل كرده و از فضاي مناسب ورزشي و تقويت جسم و روح برخوردار شويم.



ركني بيان داشت: جامعه معلولين بهشهر بيش از يكسال راه اندازي شده و اكنون 100 عضو دارد كه داراي پرونده هستند و با كمك خيرين بسياري ازامورات خود را مي گذرانيم.



وي گفت: در طول اين مدت بيش از 56 ميليون ريال از طريق خيرين، نهادها و سازمانها به اين نهاد كمك شده كه تاكنون بيش از 40 ميليون ريال جهت امورات رفاهي، اجتماعي، بهداشتي، درماني، ورزشي، بيمه و... هزينه شده است.



فعالیت جامعه معلولان در یک فضای 9 متری

رئيس هيئت مديره جامعه معلولين بهشهر بيان کرد: متاسفامه مظلوميت جامعه معلولين خيلي بيشتر است و حتي مكاني كه براي ما در نظر گرفته شده هم فضايي 9 متري است كه مناسب رفت و آمد معلولين نيست.



وي اضافه كرد: از مظلوميت جامعه معلولين بهشهر كه منحصرا معلولين جسمي- حركتي را تحت پوشش دارد همين بس كه در يك مكان استيجاري و محقر 9 متري فعاليت مي كند.



ركني با بيان اينكه تهيه ويلچر از ديگر نيازهاي معلولان است كه بايد در اختيار آنان قرار گيرد خاطر نشان كرد: متاسفانه بسياري از معلولان ما در نوبت ويلچر كه از نيازهاي مهم و اساسي آنان است قرار دارند و اميدواريم امكانات رفاهي و مورد نياز توسط بهزيستي و مسئولان فراهم شود.

معلولی که 18 ماه از خانه بیرون نرفته است



وي گفت: متاسفانه بسياري از معلولين ما مبتلا به افسردگي شدند و معلولي را سراغ دارم كه به دليل نامناسب بودن معابر و كوچه ها و خيابان ها 18 ماه است كه بيرون نرفته است و متاسفانه متولي مناسبي براي حمايت وجود ندارد.



اين مسئول ادامه داد: بهزيستي كمك هاي ماهانه و مستمري پرداخت مي كند اما اين پرداختي جوابگوي تورم فعلي جامعه نيست و بايد خدمات بهتري ارائه شود و مستمري معلولان حتي جوابگوي نيازهاي اساسي انان هم نيست.



عين الله اسدي يكي از معلولان جسمي- حركتي بهشهر نيز در اين رابطه به مهر گفت: مشكل بيمه از جمله مشكلات عديده اي است كه ما با آن روبرو هستيم.



مشکل بیمه معلولان

وي ادامه داد: متاسفانه علي رغم اينكه من بيمه هستم اما همسر بنده شامل بيمه نشده و فرزندان ما نيز با مشكل بيمه روبرو هستند كه اميدواريم اين مسئله با نگاه دقيق تري بررسي شود تا ما به آينده اميدوار باشيم.



محمد جعفري نيز با اشاره به عدم بكارگيري معلولان در جامعه اظهار داشت: معلولين مي توانند در سيستم اداري وارد شوند و حتي معلوليني را داريم كه در سيستم مديريتي فعال هستند و توانمندي بالايي دارند و بايد همه معلولان ما ديده شوند.



وي گفت: اينكه موسسه مردم نهادي براي معلولين وجود داشته باشد كه نيازها و حق و حقوق قانوني و به حق آنان را شناسايي و دنبال كند از دغدغه هاي مهم معلولان است و متاسفانه هنوز باور كارآيي و توانمندي معلولان در جامعه نهادينه نشده است.



جعفري ادامه داد: بسياري از معلولان و تحصيل كرده هاي معلول، ظرفيت كارهاي ابتكاري بالايي دارند و اگر فرصت به آنها داده شود مي توانند بسيار مفيد عمل كنند.



وی بیان داشت: ايجاد فضاي آزاد مناسب برای معلولان از دغدغه هاي ما است تا با خيال آسوده همچون افراد عادي به زندگي و تفريح برسيم.