راضیه باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: نقالی هنری است که با فرهنگ و معارف اسلامی و ایرانی پیوندی عمیق داشته است.

وی عنوان کرد: این هنر آئینی در گذشته در متن جامعه با مردم ارتباطی بنیادی داشته و واسطه شناخت مخاطبان از زندگی و سیره معصومین(ع) و میراث کهن و باستانی ایران زمین بوده است.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی اظهار کرد: نقالان در طول تاریخ خدمت بزرگی به ما کردند و با باز خوانی بسیاری از حادثه ها توفیق ارتباط با ماجرا ها و حقایق را برای مخاطب ایجاد می کردند.

باباخانی عنوان کرد: استفاده از این هنر تاثیر گذار در راه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و انتقال فرهنگ ناب اسلامی و ایرانی در آنها بسیار موفق بوده است.

وی ابراز کرد: نقالي "زال و سيمرغ "ويژه نوجوانان که از چندی پیش در حال طی مراحل ساخت و آماده سازی بوده است برای اجرا آماده شده است.

باباخانی عنوان کرد: اجرای این نقالی به منظور حفظ ميراث كهن فرهنگي و آشنايي هرچه عميق تر نوجوانان با آثار كهن زبان و ادب پارسي است.

اجرای نقالی 25 آذرماه در کانون پرورش فکری

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی تصریح کرد: نقالی "زال و سیمرغ" یکی از داستان های پر معنا و زیبای شاهنامه فردوسی شاعر بلند آوازه ایرانی اهل خراسان است.

وی افزود: با وجود این همه شخصیت های دروغی و افسانه های ساختگی غربی برای ترویج فرهنگ های نو ظهور باید تلاش بیشتری برای شناساندن میراث کهن کشورمان به ویژه در نزد نوجوانان این مرز و بوم انجام دهیم.

باباخانی اجرای نقالی ماجراهای شاهنامه فردوسی را برای شناساندن اسطوره ها و افسانه های ایرانی در ذهن کودکان و نوجوانان بسیار موثر دانسته و افزود: برای معرفی فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی باید همه تلاش کنیم.

وی زمان اجرای این نقالی ویژه نوجوانان را 25 آذر ماه در محل مرکز شماره هفت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عنوان کرد.