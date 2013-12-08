انحصار تبلیغات، آفت زیبایی شهر/ قراردادهای تبلیغات شهری شهرداری گرگان شفاف و کارشناسی شده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، تبلیغات شهری به دلیل نقش پررنگی که در اطلاع رسانی شهری دارد و همچنین تاثیر آن در افراد جامعه به ناچار با مقوله زیبایی درگیر است و از همین ابزار هم برای فروش و رونق بیشتر محصولات خود کمک می گیرد. بر اساس ماده یک آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری شهرداری مسئول ومتولی فعالیت های تبلیغات محیطی ومرجع صدور مجوز نصب و بهره برداری از پیکره های تبلیغاتی در بزرگراه ها و سایر نقاط عمومی شهر است. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که در شهر گرگان به دلیل نبود نگاه کارشناسانه در شهرداری، عوامل مختلفی باعث شده تا زیبایی شهر گرگان دچار آسیب جدی شود.

گوشه گوشه شهر پر شده از داربست ها و استندهای تبلیغاتی بدون این که نظارتی روی آنها وجود داشته باشد. از سوی دیگر محتوای هنری این تبلیغات ها نیز به گونه ای شده که اعتراض کارشناسان این زمینه را در پی داشته ولی به دلیل عدم توجه متولی امر این اعتراض ها هیچ راهی به جایی نبرده است.

میدان شهرداری، میدان ولیعصر، سه راه گلشهر به ناهارخوران و موارد فراوان این چنینی چهره سبز شهر گرگان را بیمارگونه کرده است. حتی در مقابل پارک شهر گرگان نیز آنقدر تابلو و بنر نصب شده که دیگر درختان این پارک قابل دیدن نیستند.

انحصار آفت تبلیغات است

یک کارشناس گرافیک به خبرنگار مهر گفت: در تمام رشته ها مانند اقتصاد، صنعت و حتی فرهنگ اگر رقابت نباشد، انگیزه هم بوجود نمی آید و نبود انگیزه یعنی نبود پیشرفت.

صالح زنگانه افزود: این اصل برای تمامی شرکت های بزرگ، برندهای معروف و حتی شرکت های کوچک حاکم است.

وی ادامه داد: مثال معروف من شرکت مخابرات است، زیرا زمانی که سیم کارت های همراه اول آمد همه مجبور بودند با قیمت میلیونی و هر کیفیتی که بود خریداری کنند اما امروز با آمدن شرکت های رقیب نه تنها قیمت ها کاهش پیدا کرده بلکه کیفیت و تنوع خدمات افزایش یافته است.

وی با بیان این که فضای تبلیغات شهری نیز باید رقابتی و مهمتر از آن سالم باشد اظهار کرد که در گرگان این فضا وجود ندارد و یک دو شرکت هستند که مدتها تبلیغات شهری را به دست خود گرفته اند و این شرکت ها آنقدر بی رقیب بوده اند که دیگر انگیزه پیشرفت را در خود نمی بینند.

این کارشناس گرافیک ادامه داد: متاسفانه از نقاط ضعف بعضی شرکت های تبلیغاتی گرگان نبود دید هنری و علاقه به پیشرفت است، در فضایی که زندگی می کنیم از دو روش کلام یا تصویر می توان پیام را به دیگران منتقل کرد.

وی اضافه کرد: جامعه ای را با یک فضای بسته در نظر بگیرید که تعدادی از افراد در آن با صدای بلند حرف می زنند و شما قرار است در آن فضای بسته و محدود باستید، چه حسی از حضور در این فضا دارید؟ حتی اگر فردی حرف خوبی بزند به یقین شما نخواهید شنید.

زنگانه معتقد است که وضعیت تبلیغات شهری گرگان هم به همین صورت شده و شهر پر است از بنرها و داربست هایی که در گوشه کنار شهر بی هیچ برنامه و دید هنری نصب شده اند و نه تنها باعث سردرگمی مخاطب می شوند بلکه این حجم زیاد تبلیغات با بنرها و داربست های زشت و زننده، سفارش دهنده را هم بی انگیزه می کند.

این استاد دانشگاه نمره شهرداری گرگان از نظر زیبا شناسی را عددی بالاتر از صفر ندانست و تصریح کرد: مشکل اصلی تبلیغات شهری گرگان که باعث شده زیبایی شهر هم صدمه ببیند این است که مدیریت شهری کار تبلیغات را به کارشناسان واگذار نکرده است.

وی با ابراز تاسف از نحوه انتخاب مدیران در کشورتاکید کرد: باید به افراد متخصص میدان داد، متخصص هم فردی است که علاوه بر داشتن دانش فنی به فضای گرافیکی آشنا باشد، فضای شهری را بشناسد و تصویر و تاثیر گذاری آن در جامعه را بداند.

زنگانه خاطرنشان کرد: در شهرهای مختلف مانند تهران و کرج کار تبلیغات به صورت گروهی است و چند شرکت مختلف حضور دارند اما در گرگان علی رغم کانونهای زیادی که وجود دارد و همه آن ها هم در امر تبلیغات به روز هستند و هم پیگیر و دوست دارند فعالیت آن ها دیده شود، تبلیغات انحصاری شده است.

صالح زنگانه بیان کرد: یک شرکت برای جذب کارشناس گرافیک باید هزینه پرداخت کند و این در شرایطی است که کل درآمد تبلیغات شهری گرگان از آن یک یا دو شرکت با مدیریت مشخص است، متاسفانه نه شهرداری گرگان و ارگانهای مربوطه از شرکت های تبلیغاتی حمایتی نمی کنند.

شورای شهر کارگروه اختصاصی برای تبلیغات تشکیل دهد

وی متعقد است باید کارگروهی تشکیل شود و بررسی کند که آیا نحوه عملکرد تبلیغات و همچنین انتخاب شرکت ها توسط شهرداری صحیح است یا خیر.

وی به شورای شهر پیشنهاد داد فیلتر هایی برای انتخاب شرکت ها بگذارد و افزود: به طور مثال حتما حداقل تعداد نفرات کارشناس گرافیک یا حتی کارشناس ارشد گرافیک برای شرکت ها تعریف شود و سابقه کاری آن ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: البته مشکلات شرکت ها ریشه ای است و تنها به مدیریت شهری بر نمی گردد، در گرگان اگر مجوز نداشته باشی راحت تر فعالیت می کنی، مجوز فقط بهانه ای است برای اداره ارشاد تا به بهانه های مختلف شرکت ها را بازخواست کنند و هیچ امکاناتی در اختیار شرکت ها قرار نمی دهند.

کارشناس گرافیک اظهار کرد: این که مثلا چرا فلان حرف لاتین را تبلیغات ذکر کرده ای یا مشکلاتی که برای جا به جایی مکان شرکت ها ایجاد می کنند و موارد دیگر با گرفتن مجوز ایجاد می شود، ولی ارشاد نه حمایتی مالی دارد، نه حمایت امکاناتی و نه حتی حمایت معنوی، در صورتی که اگر کمی فوتوشاپ بلد باشیم و یک دستگاه کامپیوتر تهیه کنیم می توانیم به راحتی در منزل و بدون هیچ مجوزی از تبلیغات کسب درآمد کنیم.

در عین حال مدیرکانون تبلیغاتی آوین هم با تایید اظهارات زنگانه انحصار را آفت تبلیغات گرگان دانست و اضافه کرد که این اتفاق نه تنها رقابت را از بین می برد بلکه ایده های نو خلاقیت را نابود می کند که در بررسی کلانتر تاثیر آن در روحیات جامعه و شادابی آن خواهد بود.

محمد مهدی آمیقی به قرارداد قبلی شهرداری اشاره کرد و با انتقاد از مفاد آن افزود: در قرارداد قبل ایرادات فراوانی وارد بود که شهرداری به آن ها توجه نکرد و همین ایرادات در حال حاضر مشکلات عیده ای را هم برای شورای شهر و هم برای کانون های تبلیغاتی بوجود آورده است.

افراط و تفریط قراردادهای شهرداری را تهدید می کند

وی افزود: مفاد قرارداد باید مشخص باشد و به تایید صاحب نظران برسد و در آن افراط و تفریط نشود زیرا در گذشته تفریط زیادی در تبلیغات شد و حال بعد از مشکلات بوجود آمده خطر افراط این بخش را تهدید می کند.

آمیقی خاطرنشان کرد: اعلام شده در این دوره قرار است که شهر از نظر تبلیغاتی به دو بخش تقسیم شود، اما این سوال مطرح است که همچنان قرار است در هر بخش شاهد انحصار باشیم یا حضور شرکت های مختلف را خواهیم دید؟

وی بیان کرد: در بعضی قرار دادها این اشتباه عنوان می شود که هر کسی پول بیشتری بدهد برنده است ولی باید تحقیق کرد تا قیمتهای کارشناسی شده ارائه شود.

آمیقی گفت: شورا باید کمیته ای متشکل از اعضای شور، شهرداری، اداره ارشاد و چند کانون تبلیغاتی تشکیل دهد تا همه موارد قراردها بررسی شده و به تایید همه برسد.

نایب رئیس صنف تایپ و تکثیر خواستار آن شد تا تعرفه ها تبلیغاتی در قرارداد مشخص و شفاف باشد تا هم درآمد شهرداری مشخص باشد و هم هزینه های که مردم قرار است پرداخت کنند و اظهار کرد: متاسفانه به کانون های تبلیغاتی ظلم فراوانی شده از یک طرف انحصار وجود دارد و از طرف دیگر اداره ها وارگان ها نیز از به نامه کتبی مبنی بر استفاده از کانونها در تبلیغات توجهی نمی کنند.

وی افزود: اقتصاد استان ضعیف است و کانون ها از اداره ها تقاضای حمایت دارند و البته باید این نکته را ذکر کرد که کانون ها کمک بهتری برای رسیدن در تبلیغات هستند.

مزایده تبلیغات محیطی باید شفاف، عادلانه، قانونی، کارشناسی و بی‌ابهام باشد

مدیرمسوول کانون آگهی و تبلیغاتی پاسرو گرگان نیز به خبرنگار مهر گفت: تاکنون تصمیم قطعی برای شرکت در مزایده تبلیغات شهری نگرفته‌ایم ولی با توجه به اعلام اولیه مزایده در روزنامه رسمی، این روزها بسیاری از فعالان فرهنگی و اجتماعی و معتمدان گرگان پیشنهاد می‌کنند، که در این مزایده شرکت کنیم، اما واقعا هنوز تصمیمی برای شرکت نگرفته‌ایم.

محمد‌رضا نجفی افزود: علاقه‌ای به صحبت درباره شرایط و وضعیت قبلی تبلیغات محیطی ندارم اما اعتقادم این است که شرایط مزایده جدید باید شفاف، عادلانه، مبتنی بر قانون و همراه با کارشناسی درست و بدون هرگونه ابهامی باشد و تصور می‌کنم این مهم می‌تواند با تدبیر همه اعضای شورای شهر و شهردار محقق شود.

مدیر کانون پاسرو همچنین از دقتی که شورای شهر و شهرداری در چگونگی برگزاری این مزایده به خرج داده و خواهند داد، سپاسگزاری کرد.

نجفی با اشاره به برخی شنیده‌ها خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود شرایط مزایده به‌گونه‌ای طراحی شده که برنده بعدی با مشکل و دشواری روبرو شود را قبول ندارم اما من هم به دوستان شهرداری توصیه می‌کنم که شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کنند که هم حقوق شهروندان رعایت شود و هم برنده مزایده بتواند با توجه به حجم سرمایه‌گذاری هم بهره اقتصادی متعارف را ببرد و بتواند با تولید کار، نقشی موثر در جامعه ایفا نماید.

مدیر کانون پاسرو با اشاره به وضعیت فعلی انحصاری تبلیغات در گرگان گفت: باید تدبیری اندیشیده شود که با ایجاد رقابت در حوزه تبلیغات، هم تعرفه‌های تبلیغات عادلانه و کارشناسی شده باشد و هم شهروندان بتوانند با مراجعه به پیمانکار تبلیغات شهری، با شرایط شفافی روبرو شوند.



قرارداد ترکمنچای تبلیغات گرگان تکرار نمی شود

در ادامه رئیس شورای اسلامی شهر گرگان قرداد قبلی شهرداری در بخش تبلیغات را قرارداد خوبی ندانست و آن را عامل بروز مشکلات فراوانی در این بخش اعلام کرد.

ناصر گرزین به خبرنگار مهر گفت: به همین جهت شورا مصوب کرد قبل از برگزاری مزایده، قرارداد به شورا ارائه شود تا ضمن بررسی متن آن چهارچوب استاندارد برای آن دیده شود.

وی اظهار کرد: قرار داد نباید جای ابهامی داشته باشد، در قرارداد قبل حتی در مورد تاریخ آن هم اختلاف نظر بود.

رئیس شواری شهر گرگان به مزایده اخیر شهرداری اشاره کرد کرد و گفت: متاسفانه شهرداری بدون توجه به مصوبه مزایده گذاشت و به همین جهت این قرارداد به شورا فراخوانده شد تا با شهرداری این موضوع بررسی شود.

وی نتیجه این جلسه را تشکیل کمیته ای برای بررسی کل قرارداد عنوان کرد و ادامه داد: اعضای این کمیته ضمن بررسی بند بند این قرار داد مزایده ای استاندارد را ارائه می دهند.

گرزین ضعف مهم قرارداد قبلی ضعف شهرداری را نداشتن تاریخ مشخصی دانست و گفت:یک شرکت که 3 سال قرار داد داشت 8 سال انحصار تبلیغات شهر را به دست گرفت و باعث شد این قرار داد به قرارداد ترکمنچای تبلیغات گرگان شناخته شود.

وی خاطر نشان کرد: در این بخش حقوق شهروندان زیرپا گذاشته شده و مقصر شهرداری است، در قرار داد جدید انحصار تبلیغات شهری شکسته می شود و حداقل به چند منطقه تقسیم خواهد شد که البته نظر بنده 4 منطقه بهتر است.

این عضو شورای شهر: معتقد اس این تقسیم بندی رقابت ایجاد می کند و رقابت هم در کنار کاهش قیمت خدمات بهتر را به دنبال خواهد شد.

رئیس شورای شهر گرگان تصریح کرد: در گرگان کانون های تبلیغاتی زیادی وجود دارد و به همین دلیل نباید فضای تبلیغات بسته شود، لذا بعد از جمع بندی کمیته و بررسی قرارداد در صحن شورا، این قرارداد به تایید شورا خواهد رسید تا علاوه بر تبلیغات به زیبا سازی هم توجه شود.

گرزین بیان کرد: متاسفانه طی این چند سال هیچ اثری از زیبایی در تبلیغات شهری گرگان دیده نشده و هرجا که توانسته اند استند و داربست نصب کرده اند، به همین منظور یکی از اعضای کمیته شورا از واحد زیباسازی شهرداری است تا ضمن بررسی تبلیغات جدید جانمایی تبلیغات موجود هم تجدید نظر شود، تا بتوانیم از تکنولوژی مدرن برای تبلیغات استفاده کنیم.

حال که نظر همه کارشناسان و مسئولان اصلاح نحوه قراردادهای شهرداری است، اعضای شورای شهر باید با دقت نظر بیشتر و استفاده از نظر کارشناسان شرایطی را فراهم کنند تا علاوه بر این که هزینه های تبلیغات شهری بعنوان یک منبع درآمد شهرداری مشخص باشد، شرکت های مختلف بتوانند با رقابت سالم هم به زیبایی شهر کمک کنند و هم رضایت مشتریان را به دنبال داشته باشد.