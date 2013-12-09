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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۷:۳۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری هفته هشتم از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور و پیگیری بازی‌های معوقه از نیم فصل نخست رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هجدهم آذرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با ششم صفر سال 1435 هجری قمری و هفتم دسامبر سال 2013 میلادی.

- بازی‌های معوقه از نیم فصل نخست رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
گروه الف:
* شهرداری بندرعباس - صنعت نفت آبادان، ساعت 14، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس (معوقه از هفته هفتم)

گروه ب:
* ابومسلم مشهد - پیکان تهران، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد (معوقه از هفته دوم)
* سایپا شمال - داماش ایرانیان، ساعت 14، ورزشگاه وطنی قائمشهر (معوقه از هفته هفتم)

- هفته هشتم از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدراهای زیر پیگیری می‌شود:
* دانشگاه آزاد - پتروشیمی بندرامام (ساعت 15:30 - تالار بسکتبال آزادی)
* شهرداری گرگان - صنایع پتروشیمی ماهشهر (ساعت 16 - سالن امام خمینی (ره) گرگان)
* ماهان اصفهان - استقلال زرین قشم (ساعت 16 - سالن ملت اصفهان)
* ذوب آهن اصفهان - هفت الماس قزوین (ساعت 16 - سالن بسکتبال اصفهان)
* همیاری زنجان - افرا خلیج فارس (ساعت 16 - سالن بسکتبال زنجان)
* مهرام تهران - نیروی زمینی (ساعت 17:30 - تالار بسکتبال آزادی)

- هفته پانزدهم از مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدار تیم‌های سوانسی و هال سیتی به پایان می‌رسد.

کد مطلب 2190830

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