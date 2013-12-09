تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هجدهم آذرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با ششم صفر سال 1435 هجری قمری و هفتم دسامبر سال 2013 میلادی.

- بازی‌های معوقه از نیم فصل نخست رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

گروه الف:

* شهرداری بندرعباس - صنعت نفت آبادان، ساعت 14، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس (معوقه از هفته هفتم)

گروه ب:

* ابومسلم مشهد - پیکان تهران، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد (معوقه از هفته دوم)

* سایپا شمال - داماش ایرانیان، ساعت 14، ورزشگاه وطنی قائمشهر (معوقه از هفته هفتم)

- هفته هشتم از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدراهای زیر پیگیری می‌شود:

* دانشگاه آزاد - پتروشیمی بندرامام (ساعت 15:30 - تالار بسکتبال آزادی)

* شهرداری گرگان - صنایع پتروشیمی ماهشهر (ساعت 16 - سالن امام خمینی (ره) گرگان)

* ماهان اصفهان - استقلال زرین قشم (ساعت 16 - سالن ملت اصفهان)

* ذوب آهن اصفهان - هفت الماس قزوین (ساعت 16 - سالن بسکتبال اصفهان)

* همیاری زنجان - افرا خلیج فارس (ساعت 16 - سالن بسکتبال زنجان)

* مهرام تهران - نیروی زمینی (ساعت 17:30 - تالار بسکتبال آزادی)

- هفته پانزدهم از مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدار تیم‌های سوانسی و هال سیتی به پایان می‌رسد.