تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هجدهم آذرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با ششم صفر سال 1435 هجری قمری و هفتم دسامبر سال 2013 میلادی.
- بازیهای معوقه از نیم فصل نخست رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
گروه الف:
* شهرداری بندرعباس - صنعت نفت آبادان، ساعت 14، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس (معوقه از هفته هفتم)
گروه ب:
* ابومسلم مشهد - پیکان تهران، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد (معوقه از هفته دوم)
* سایپا شمال - داماش ایرانیان، ساعت 14، ورزشگاه وطنی قائمشهر (معوقه از هفته هفتم)
- هفته هشتم از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدراهای زیر پیگیری میشود:
* دانشگاه آزاد - پتروشیمی بندرامام (ساعت 15:30 - تالار بسکتبال آزادی)
* شهرداری گرگان - صنایع پتروشیمی ماهشهر (ساعت 16 - سالن امام خمینی (ره) گرگان)
* ماهان اصفهان - استقلال زرین قشم (ساعت 16 - سالن ملت اصفهان)
* ذوب آهن اصفهان - هفت الماس قزوین (ساعت 16 - سالن بسکتبال اصفهان)
* همیاری زنجان - افرا خلیج فارس (ساعت 16 - سالن بسکتبال زنجان)
* مهرام تهران - نیروی زمینی (ساعت 17:30 - تالار بسکتبال آزادی)
- هفته پانزدهم از مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدار تیمهای سوانسی و هال سیتی به پایان میرسد.
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