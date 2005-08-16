مدافع پرسپوليس سرانجام رضايتنامه اش را دريافت كرد

به گزارش خبرنگار"مهر" در آخرين رويدادهايي كه در ليگ برتررخ داده است، اين نفرات كار خود را با تيمهايشان تمام كردهاند:
محمدرضا مهدوي سرانجام از تيم پرسپوليس رضايتنامهاش را دريافت كرد. همچنين شفقتيان، بيگدلي، محسن آزموده و حميد رضا شرفي از سايپا ، علي طهماسبي و عبدالله قوسي از ذوبآهن ، يدالله اكبري از استقلال اهواز ، عليرضا لطيفي از پيكان و شوكتي از پاسارگاد رضايتنامههايشان را از تيمهاي فصل قبل خود دريافت نمودند.
از ميان افراد مذكور، علي طهماسبي و عبدالله قوسي از ذوبآهن به نفت آبادان منتقل شدند.
ثبت رضايتنامههاي بازيكنان ليگ برتر فوتبال باشگاههاي كشور در كميته مسابقات ليگ برتر همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار"مهر" در آخرين رويدادهايي كه در ليگ برتررخ داده است، اين نفرات كار خود را با تيمهايشان تمام كردهاند:
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