مدافع پرسپوليس سرانجام رضايتنامه اش را دريافت كرد

به گزارش خبرنگار"مهر" در آخرين رويدادهايي كه در ليگ برتررخ داده است، اين نفرات كار خود را با تيم‌هايشان تمام كرده‌اند:

محمدرضا مهدوي سرانجام از تيم پرسپوليس رضايتنامه‌اش را دريافت كرد. همچنين شفقتيان، بيگدلي، محسن آزموده و حميد رضا شرفي از سايپا ، علي طهماسبي و عبدالله قوسي از ذوب‌آهن ، يدالله اكبري از استقلال اهواز ، عليرضا لطيفي از پيكان و شوكتي از پاسارگاد رضايتنامه‌هايشان را از تيم‌هاي فصل قبل خود دريافت نمودند.

از ميان افراد مذكور، علي طهماسبي و عبدالله قوسي از ذوب‌آهن به نفت آبادان منتقل شدند.