دستگاهها مکلف به اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان هستند/ دوستی ام با ابتکار بی تاثیر در انتخابم نبود

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی شب گذشته ( شنبه شب) با حضور در برنامه زنده شب آفتابی که از شبکه 5 سیما پخش شد، با اشاره به ماموریت سازمانی تعریف شده در معاونت زنان و خانواده گفت: رصد کردن، سیاست گذاری،برنامه ریزی و نظارت راهبردی بر پیشبرد امور زنان و خانواده از وظایفی است که در دولت یازدهم برای خود تعریف کرده ایم.

تحقق تعادل جنسیتی در همه بخش های زندگی زنان

وی افزود: هدف نهایی و چشم اندازی که برای خودمان ترسیم کرده ایم، گفتمان اعتدال به دور از افراط و تفریط است تا بتوان تعادل و توازن جنسیتی را در همه ابعاد زندگی زنان محقق کنیم.

پیشنهاد لغو تبعیضهای جنسیتی در سهمیه بندی کنکور

مولاوردی درباره لغو تبعیض های جنسیتی در سهمیه بندی کنکور گفت: این موضوع مربوط به آغاز به کار دولت یازدهم است که من در آن زمان به عنوان مشاور حقوقی در معاونت زنان بودم که در همان زمان پیشنهاد لغو تبعیض های جنسیتی در سهمیه بندی کنکور مطرح شد، اما هنوز این تبعیض ها برای سهمیه های کنکور حذف نشده است و در حد یک پیشنهاد بود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره اینکه آیا معتقد نیستید که در برخی رشته ها همچون مهندسی معدن باید تبعیض جنسیتی قائل شد، توضیح داد: در اینجا موضوع انتخاب مطرح است و اینکه همه افراد باید در انتخاب رشته خود آزاد باشند. قطعاً دختران با ملاحظه سختی های یک رشته دست به انتخاب یا عدم انتخاب می زنند و در بسیاری مواقع حتی خود دختران، اینگونه رشته ها را برای تحصیل انتخاب نمی کنند. مهم این است که در حق انتخاب زنان نباید محدودیت ایجاد کرد.

وی درباره اینکه در کشور ما زنان بیشتر عدم امنیت دارند یا صرفاً احساس عدم امنیت برای آنها ایجاد می شود، گفت: همواره در دنیا احساس عدم امنیت تاثیرش بر تحرک اجتماعی زنان بیشتر از عدم امنیت است. در ایران نیز بیشتر با احساس عدم امنیت زنان طرف هستیم تا خود عدم امنیت.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به فعالیت هایش برای تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان، گفت: یکی از 12 محور زندگی زنان در دنیا خشونت است و همچنان دنیا راه طولانی برای مبارزه خشونت علیه زنان دارد.

وی ادامه داد: در ایران مبانی محکمی برای مقابله با خشونت وجود دارد. بزرگان دین همواره توصیه کرده اند و همچنین مقام معظم رهبری در موارد بسیاری برخورد شدید علیه زن را منع کرده و اشاره کرده اند که برای مبارزه با خشونت علیه زنان باید در ابعاد فرهنگی و قانونی کار شود.

دستگاههای مختلف مکلف به اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان هستد

مولاوردی درباره افزایش مرخصی زایمان توضیح داد: این موضوع به قانون برمی گردد و دستگاه ها باید اعتبار لازم را برای افزایش مرخصی در بودجه سال آینده خود لحاظ کنند. مجلس تمامی دستگاهها رامکلف به اجرای این قانون کرده است اما در این میان دستگاه هایی مانند آموزش و پرورش برای اجرای آن مشکل دارد.

وی با بیان اینکه دستگاهها باید از نحوه اجرا و یا عدم اجرای افزایش مرخصی زایمان زنان به رئیس جمهور گزارش دهند، درباره مرخصی زایمان برای مردان نیز گفت: براساس قانون این مرخصی به مدت دو هفته بدون ذخیره شدن آن به آقایان داده می شود، به این معنی که اگر فردی از آن استفاده نکند، این دو هفته برای هیچ مردی ذخیره نمی شود.

پست مشاوره بانوان از دستگاهها حذف نشده است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر حذف پست مشاوره بانوان از دستگاه ها اظهار داشت: پست مشاوره بانوان لغو نشده است بلکه هیات دولت به منظور چابک سازی و متناسب سازی دولت این دستورالعمل را داده است و گفته است که ایجاد پست مشاوره بانوان در قالب خاصی باید باشد و دستگاه ها نیز یک ماه فرصت دارند پیشنهادات خود را برای این قالب ارائه دهند. بنابراین پست مشاوره حذف نشده است و با اختیار مدیر ارشد این پست باید ارتقا یافته و یا اصلاح شود.

اختصاص اعتبار بیمه زنان خانه دار در بودجه 93

مولاوردی درباره بیمه زنان خانه دار گفت: بوجه این بیمه در بودجه سال 93 تعریف شده است. در مجموع هدف ما آن است که در بحث سیاست افزایش جمعیت مطالبات حاکمیت و زنان را برآورده کنیم.

تاکید رئیس جمهور بر استفاده زنان در پست های مدیریتی

وی درباره اینکه در دولت یازدهم چندان از زنان در کابینه استفاده نشده است، گفت: توصیه رئیس جمهور برای استفاده از زنان در پست های مدیریتی مربوط به روزهای اول است که هنوز من به عنوان معاون رئیس جمهور معرفی نشده بودم. البته من در این زمینه در جلسات هیات دولت تذکر داده ام و با رئیس جمهور نیز درباره حضور کم زنان در دولت صحبت کرده ام و ایشان نیز هم نظر با من بوده و تاکید کرده اند که باید اقداماتی انجام داد. ما نیز در حال رایزنی با دستگاه های مختلف هستیم که از زنان در پست های مدیریتی در دستگاه های مختلف استفاده شود.

معاون رئیس جمهور معتقد است: البته همواره بهانه هایی برای استفاده زنان در پست های مدیریتی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بوده است. بهانه هایی همچون اینکه کشور در شرایط خاص و بحرانی است و نباید دیگر اشتباهی کرد. اما من معتقدم که باید این تجربه از یک جایی آغاز شود و خانم ها نیز صاحب تجربه در کارهای مدیریتی شوند. اما متاسفانه هنوز به این نقطه نرسیده ایم.

وی با اشاره به گزارش عملکرد 100 روزه گفت: معاونت زنان با توجه به تاخیر در انتصاب معاون رئیس جمهور 60 روز از سایر دستگاه ها عقب افتاد. اما تلاش شد در 40 روز باقی مانده، گزارش عملکردی از خود ارائه دهیم که این گزارش مبتنی بر آسیب شناسی وضع موجود زنان و خانواده، آسیب شناسی عملکرد 8 ساله در حوزه بودجه، منابع مالی و نیروی انسانی، آسیب هایی که زن و خانواده را تهدید می کند که این آسیب ها شامل آمار طلاق،ازدواج ،سواد و میزان تحصیلات عالیه زنان، فعالیت اقتصادی، آماز زنان ایدزی، خودکشی، تعداد زنان زندانی است.

دوستی ام با ابتکار بی تاثیر در انتخابم نبود

مولاوردی درباره ارتباط دوستی اش با معصومه ابتکار و تاثیر این دوستی در انتخاب شدنش به عنوان معاون رئیس جمهور گفت: این رابطه بی تاثیر نبوده است. برای معاونت زنان رئیس جمهور گزینه های مختلفی مطرح بودن. با من نیز صحبت شد اما در نهایت انتخاب این پست دو ماه طول کشید.

وی در پایان گفت: امیدوارم که سهمیه لازم برای حضور و فعالیت زنان در بخش های مختلف به منظور جبران عقب ماندگی تاریخی حضور زنان اختصاص داده شود. درنهایت آرزو می کنم که زنان کشور به جایگاه شایسته و مورد انتظار خود دست پیدا کنند.