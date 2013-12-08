شهردار جدید بیجار معرفی شد/ توسعه شهر بیجار نیازمند نگاه فرابخشی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه شهردار جدید بیجار شامگاه شنبه با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، معاون هماهنگي امور عمرانی، خطیب جمعه شهرستان فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و شماري از مديران اين شهرستان در مجتمع امیر نظام گروسی برگزار شد.

خطیب جمعه بیجار درمراسم توریع و معارفه شهردار جدید بیجار گفت: مهمترین کارکرد مسئولین توجه به آبادانی و رشد و توسعه بوده و ما باید با حفظ هوشیاری از دام هایی که دشمن گسترده، به رهنمودهای مقام معظم رهبری توجه داشته باشیم.

وی بر اهمیت رعایت اصل انصاف توسط مسئولین تاکید کرد و بیان داشت: رعایت اصل انصاف موجب برقراری عدالت اجتماعی در جامعه می شود.

وی بر خدمت رسانی شایسته به مردم تاکید کرد و اظهار داشت: مدیران دستگاههای اجرایی ما باید با تمام توان و اتحاد در مسیر خدمت به مردم شریف دیار گروس گام بردارند.

حجت الاسلام مرادی افزود: تعامل و همفکری بین اعضای شورای شهر و شهرداری باعث می شود برنامه های شهر روند بهتری بگیرد و مردم از این خدمات بهره می برند.

وی در پایان گفت: حرکت حول محور ولایت فقیه و تبعیت محض مسئولان نظام از رهنمودها و اوامر حکیمانه رهبری عامل اصلی استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران است.

توسعه شهر بیجار نیازمند نگاه فرا بخشی است

فرماندار بیجار نیز در این مراسم بر توسعه روز افزون شهرستان تاکید کرد و گفت: برای رفع مشکلات شهرستان نیازمند یک نگاه فرا بخشی در تمامی زمینه ها هستیم.

حمدالله كريمي در ادامه بر خدمت صادقانه مسئولان به مردم تاکید کرد و اظهار داشت: مردم و مسئولان با همت و اتحاد خود باید برای آبادانی و پیشرفت شهرستان گام بردارند.

وي در ادامه به ویژگی های یک مدیر موفق اشاره کرد و گفت: توان مدیریتی، اخلاص و تلاش مداوم برای کمک به مردم از مهمترین و بارزترین ویژگی های یک مدیر موفق است.

وی اضافه کرد: باید با برنامه ریزی منسجم مشکلات این شهر اولویت بندی شود و راهکار مناسب برای حل آن اتخاذ شود.

فرماندار بیجار با بیان اینکه زمان مسئولیت‌ها محدود است اظهار کرد: آنچه از مسئولان ماندگار است خدمت صادقانه و دلسوزانه به مردم است.

در پایان این مراسم از زحمات سید ذبیح الله قمری تقدیر و علی پاشازاده به عنوان شهردار بیجار معرفی شد.