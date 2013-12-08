هم شانی عامل مهم استحکام خانواده در جامعه سنتی کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نخعی ظهر یکشنبه با اشاره به تبلور عدم رعایت کفویت در ازدواج در میان پرونده های محاکم خانواده دادگستری افزود: «کفويت» و «هم شأني»، در ازدواج شرط مهم و اساسي است و چون دامنه تعريف اين واژه بسيار وسيع و گسترده است، افراد با ديدگاه هاي خاص خود آن را تفسير مي کنند.



وی ادامه داد: در بسياري از مجتمع هاي آموزشي که جوانان مشغول تحصيل اند و موقعيت هاي مناسبي براي ازدواج آنان فراهم مي گردد ، دیده می شود با برداشت هاي اشتباه از کلمه «کفو» زندگي را بر پايه هاي سست و ناپايدار بنا مي کنند و معمولاً براي واژه «کفو»، معاني همشهري بودن، تشابه مدرک تحصيلي، هم تراز بودن در سطوح مادي و ... را در نظر می گیرند.



معاون قضایی دادگستری شهرستان کرمان تصریح کرد: کفو و هم شأن هر کسي آن است که از نظر معنوي و اعتقادي با او در يک سطح باشد و یا انساني که شيفته علم است ، کفو او کسي است که به علم احترام بگذارد و طلب علم را دوست داشته باشد و از يک خانواده علمي و روحاني باشد.



وی از دیگر مسائل مهم و تأثیر گذار در تداوم یک زندگی مشترک را موافقت کامل خانوادها قبل ازدواج ذکر کرد و بیان داشت: خانواده ایرانی برایش مهم است که با چه کسی وصلت می‌کند، فرزندش چه کسی را به عنوان همسر برگزیده است و قرار است چه کسانی را به عنوان خویشاوندان سببی به شبکه‌ اجتماعی خود بیافزاید و از این نظر خانواده می‌کوشد نظارت و کنترلش را بر ازدواج فرزندان حفظ کند.



نخعی ادامه داد: به همین سبب چنانچه ازدواج زوجین در بدو امر با موافقت کامل خانواده ها انجام نگیرد در مراحل بعدی مسائلی رخ نمایی خواهد کرد که تزلزل زندگی مشترک را باعث خواهد شد.



وی علاقه زوجین به یکدیگر در بدو ازدواج را از مهمترین موارد استحکام زندگی برشمرد و اذعان داشت: علاقه در زندگی خود یکی از عوامل استحکام زندگی مشترک محسوب می شود و با بررسی اجمالی در پروندهای محاکم خانواده مشخص می گردد ازدواج هایی که با تحمیل والدین صورت می گیرید نیز پایداری زیادی را ندارند.



این مقام قضایی خاطر نشان کرد: توجه به سه اصل کفویت ، موافقت خانواده ها در ازدواج و علاقه زوجین می تواند زندگی خوب ، پایدار و مبتنی بر آرامشی را به ارمغان بیاورد.

