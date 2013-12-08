تمهیدات لازم برای تامین نیازهای اساسی مردم کرمانشاه در ایام نوروز اندیشیده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه كميته تنظيم بازار استان کرمانشاه صبح یکشنبه به رياست معاون برنامه ريزي استانداري و با حضور اعضاء ذيربط در محل سالن جلسات معاونت برنامه ريزي استانداري تشكيل شد.

بابك دلفاني در این جلسه با تاكيد بر خريد به موقع ميوه ايام نوروز در استان گفت: دستگاه هاي اجرايي ذيربط بايد تلاش كنند تا ميوه هاي مورد نياز براي ايام نوروز در استان را خريداري و قيمت هاي مصوب نيز با جديت در استان اعمال و رعايت گردد.

وي اظهار داشت: همچنين بايد تمهيدات لازم براي عرضه گوشت قرمز و سفيد و ديگر كالاهاي اساسي مورد نياز مردم براي ايام نوروز انديشيده و در استان عرضه اين كالاها با نظارت دقيقي دنبال گردد.

معاون برنامه ريزي استانداري در ادامه با تاكيد بر اتخاذ تدابير و تصميمات لازم جهت برپايي نمايشگاه عرضه مستقيم كالا در اسفند ماه در تمامي شهرستان هاي استان گفت: دستگاه هاي اجرايي ذيربط در اين زمينه وظيفه دارند كه تمام تمهيدات لازم را بينديشند تا نمايشگاه بهاره در تمامي شهرستان ها بويژه در شهر كرمانشاه بصورت مطلوب و مورد رضايت شهروندان برگزار گردد.

در پایان اين جلسه برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي ذيربط جهت توزيع كالاي مورد نياز مردم براي ايام نوروز مورد بررسي قرار گرفت.