پیمان راهبردی واشنگتن و کابل بدون تاخیر و در زمان مقرر امضا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، چاک هیگل که به کابل سفر کرده است، با فرمانده نظامیان آمریکایی در افغانستان و همچنین نظامیان آمریکایی که در این کشور جنگ زده مستقر بوده، دیدار کرد.

وی در گفتگو با خبرنگاران به اظهارات بسم‌ الله خان‌ محمدی وزیر دفاع افغانستان در این باره پرداخت که توافق امنیتی دوجانبه میان واشنگتن و کابل بدون تاخیر و در زمان معین امضا می‌شود و این موضوع ربطی به تلاش‌ ها برای اعمال فشار علیه حامد کرزای برای امضای توافقنامه امنیتی ندارد.



توافق درباره امضای پیمان راهبردی در حالی است که برخی از هیئت های عالیرتبه مخالفت خود را با برخی از بندهای این توافق اعلام و تاکید کردند که امضای توافق امنیتی با آمریکا به ارزشهای مذهبی و ملی افغانستان آسیب می زند.



در همین حال عبدالستار مبارز یکی از اعضای لویه جرگه خواستار تاخیر در امضای پیمان راهبردی واشنگتن و کابل شد و گفت: امضای توافق امنیتی با آمریکا باعث دشمنی برخی از کشورهای منطقه با افغانستان می شود.



آمریکا در واکنش به پیش شرط جدید حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان برای امضای پیمان راهبردی با واشنگتن، تدارکات نظامی، سوخت و خدمات حمایتی ارتش و پلیس افغانستان را قطع کرد، این در حالی است که سفارت آمریکا در کابل چنین گزارشی را رد کرده است.



قطع سوخت به نیروهای افغانی درحالیست که کرزای پیش شرط امضای پیمان راهبردی با واشنگتن را پایان حملات به منازل مسکونی، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، ایجاد صلح و ثباتی پایدار در افغانستان و سپردن زندانیان گوانتانامو به دولت عنوان کرده است.



شورای امنیت ملی افغانستان نیز چنین اقدام آمریکا را در تضاد با تعهدات قبلی این کشور و با هدف تحت فشار قرار دادن کابل برای امضای پیمان راهبردی با واشنگتن عنوان کرده است که در صورت امضای آن نیروهای آمریکایی می توانند حتی پس از سال آتی در این کشور باقی بمانند.