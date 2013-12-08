60 درصد تعهد اشتغال شيروان محقق شد

عبدالجواد توحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اين كه تاكنون بیش از 61 درصد از تعهدات اشتغال امسال شیروان بدون احتساب بخش ساختمانی محقق شده است، اظهار كرد: سهم شهرستان برای ایجاد فرصتهای شغلی در سال جاری، سه هزار و 171 نفر است که تاکنون بدون احتساب بخش ساختمانی هزار و 948 فرصت شغلی ایجاد شده است.

به گفته وي اين ميزان اشتغال زايي معادل 61.4 درصد از تعهد كلي اين شهرستان است.

توحيدي با بیان اینکه عملکرد دستگاه ها در این بخش نسبتا مطلوب بوده است، اضافه كرد: در بخش ایجاد مشاغل خانگی نیز از 350 نفر از افرادی که به بانکها معرفی شده اند 184 نفر تسهیلات ایجاد مشاغل خانگی دریافت كرده اند.

وي عنوان كرد: مجوزهاي راه اندازي مشاغل خانگي در شهرستان شيروان از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره)، فنی و حرفه ای، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، اداره صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صندوق مهر امام رضا(ع) صادر شده است.

به گفته توحيدي در بخش مسكن نيز سهمیه تعهد اشتغال شهرستان شيروان در چهار بخش راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، نوسازی و تجهیز مدارس و شهرداری تعيين شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان 167 هزار نفري شیروان در غرب بجنورد مرکز استان خراسان شمالی واقع شده است.