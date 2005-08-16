مطبوعات ژاپن : دايي مثل گذشته مهاجم خطرناكي نيست

به گزارش خبرنگاراعزامي "مهر" مطبوعات ژاپن روز گذشته با چاپ عكسهايي از تمرينات تيم ملي به غيبت چند بازيكن اصلي تيم ملي ايران در اين ديدار اشاره كردند و نوشتند : ايران با تمام قدرت خود به ژاپن نيامده است .

مطبوعات ژاپن با تاكيد بر اينكه ديدار دو قدرت درجه اول آسيا حساسيت هاي گذشته را ندارد آورده اند : اين ديدار تنها تيم اول گروه را تعيين مي كند وتاثيري در سرنوشت هيچيك از دو تيم براي صعود به جام جهاني ندارد ولي اين نبايد باعث شود ما بفكر جبران شكست بازي رفت در تهران نباشيم .

روزنامه هاي ژاپن همچنين با اشاره به حضورعلي دايي در تيم ملي فوتبال ايران نوشته اند : دايي با 36 سال سن مسن ترين بازيكن ايران است و با اين سن او كارايي گذشته را نخواهد داشت و در صورتي كه وي فردا در تركيب تيم ايران به ميدان برود با حضور مدافعين جوان در كنار او نگراني از بابت گلزني نخواهيم داشت .

مطبوعات ژاپن همچنين ايران را يكي از تيم هاي قدرتمند قاره آسيا توصيف كردند كه در طول سالهاي اخير به رشد قابل توجهي در سطح آسيا دست يافته است و بويژه اينكه نتايج اين تيم برابر تيم هاي شرق آسيا بسيارچشمگير بوده است .

روزنامه هاي ژاپن نتيجه بازي فرداي دو تيم را غير قابل پيش بيني عنوان كردند ولي از تماشاگران ژاپني خواستند با حضور در ورزشگاه به حمايت تيم ملي فوتبال كشورشان بپردازند .