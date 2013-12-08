پرداخت تسهیلات کشت پاییزه اولویت بانک کشاورزی خوزستان

حجت الله اژدر در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: اعتبارات طرح و توسعه که در سال 90 به استان خوزستان اختصاص یافت 338 میلیارد تومان بود و ما توانستیم در همان سال عنوان بیشترین اعتبارات جذب شده را برای استان به دست آوریم.



وی افزود: همه این اعتبارات هفت درصدی جذب استان شده است در همین راستا در همایش طرح و توسعه که هفته گذشته با حضور مدیران استانهای سراسر کشور بانک کشاورزی کشور برگزار شد از استان خوزستان به همین منظور تقدیر به عمل آمد.



مدیر شعب بانک کشاورزی استان خوزستان با بیان اینکه، اعتبارات سال گذشته نیز 66 میلیارد تومان و با نرخ سود 13 درصدی بوده است، اظهار کرد: تاکنون 33 میلیارد تومان این اعتبارات از طریق بانک کشاورزی استان خوزستان جذب شده اما متاسفانه به دلیل اینکه روند ارسال مدارک شناسایی متقاضی طرح به صندوق توسعه ملی و سپس اختصاص اعتبار به طرح به کندی پیش می رود هنوز 50 درصد این عتبارات جذب استان نشده است.



اژدر تصریح کرد: در بعضی موارد بعد از ارسال، مدارک متقاضی از طرف صندوق توسعه ملی برگشت می خورند و باید دوباره فرستاده شوند و به همین دلیل میزان باقی مانده اعتبارات که شامل 50 کل اعتبارات استان هستند هنوز جذب نشده اما به زودی این میزان نیز جذب خواهد شد.



مدیر شعب بانک کشاورزی استان خوزستان اظهار کرد: شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان بیش از دو برابر سپرده هایی که از مردم دریافت می کند تسهیلات می دهد. همچنین پرداخت تسهیلات کشت پاییزه به محصولات کشاورزی مانند گندم و جو را در اولویت های اول کاری خود قرار داده است.



وی با بیان اینکه در همایشی که با حضور روسای شعب بانک کشاورزی استان خوزستان برگزار شد به ضرورت مسئله پرداخت تسهیلات کشت پاییزه تاکید شد، عنوان کرد: شعب بانک کشاورزی به منظور حفظ جایگاه اول استان در تولید محصولات کشاورزی و در راستای حمایت از بخش تولید باید به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشد.



اژدر اظهار کرد: آخرین مهلت برای بیمه کردن محصولات کشاورزی تا پایان آذر ماه است.