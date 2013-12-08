مسئولان توجه بیشتری به بافت قدیم یزد داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شایق از استاندار جدید خواست که به بودجه شهر یزد توجه بیشتری داشته باشد تا بتوان از این طریق نسبت به احیای و حفظ بافت قدیم یزد داشت.

وی همچنین از مسئولین کشوری خواست همانگونه که به خشک شدن دریاچه ارومیه توجه دارند به مسائل بافت قدیم یزد هم توجه ویژه داشته باشند.

عضو شورای اسلامی شهر یزد با ستودن عملکرد شهرداری در زمینه آسفالت معابر شهری گفت: هزینه آسفالت بسیار بالاست اما در سال 92، شهرداری در این زمینه بسیار خوب عمل کرده است.

شایق با بیان اینکه بنا دارین به سرانه فضای سبز شهر یزد اضافه کنیم اظهار داشت: درختکاری و نگه داری فضای سبز بسیار دشوار است اما امیدواریم بتوانیم در چهار سال آینده دو متر مربع به فضای سبز شهر یزد اضافه کنیم.

وی زیبا سازی و فضای سبز را از مهمترین اقدامات مورد نظر دانست و افزود: طراحی فازهای دیگر در دو پارک بزرگ شهر و کوهستان آغاز شده همچنین پارک بزرگ 1700 هکتاری که در محدوده بخش مرکزی ایجاد می شود نیز در حال طراحی است.

نماینده مردم در شورای شهر یزد تصویب بودجه شهرداری را یادآور شد و ادامه داد: بودجه سالجاری شهرداری به میزان بالای 150 میلیارد تومان تصویب شده که 60 درصد آن برای امور عمرانی و 40 درصد آن هم برای امور جاری هزینه می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: بر اساس این بودجه عملیات اجرائی چند پروژه شاخص از جمله سه راه حکیمیان، میدان حضرت ابوالفضل(ع) و میدان ابوذر آغاز شده در حالیکه پروژه سه راه حکیمیان 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

شایق رسیدگی به امور بهداشتی، فرهنگی ، ورزشی، مذهبی و هماهنگی با مسئولین را از وظایف شوراها دانست و خاطرنشان کرد که ما حلقه بین مردم و مسئولین هستیم و وظایف ما فقط امور مربوط به شهرداریها نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد ورودی های شهر و زیباسازی و مبلمان شهری را از جمله درخواست‌های مردمی دانست و بر رسیدگی به آن تاکید کرد.