فیلمبرداری "ناخواسته" به پایان رسید/ تدوین در دست لطیفی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "ناخواسته" به عنوان نخستین فیلم برزو نیک نژاد از اوایل آبان ماه امسال در قم کلید خورد و سپس گروه در کاشان، نائین خور و بیابانک، انارک و ... به فیلمبرداری پرداختند.

با پایان کار فیلمبرداری، گروه به تهران بازگشته و تلاش ها برای رساندن فیلم به جشنواره فیلم فجر ادامه دارد. مهتاب کرامتی، ستاره اسکندری، فرهاد قائمیان، همایون ارشادی مهرداد صدیقیان، الناز حبیبی، مهدی فقیه، محمد سیدزاده از بازیگران این فیلم هستند. این فیلم یک اثر جاده ای است و مضمونی درام و عاشقانه دارد.



ستاره اسکندری و همایون ارشادی آخرین بازیگرانی بودند که در روزهای پایانی فیلمبرداری به نقش یک زوج روستایی و کویرنشین با فاصله سنی زیاد جلوی دوربین این فیلم رفتند.

محمدحسین لطیفی همچنان تدوین فیلم را انجام می دهد. طی روزهای آینده نیز صداگذار و آهنگساز پروژه انتخاب می شوند تا هرچه زودتر با انجام مراحل فنی برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده شود.



در متن خلاصه داستان این فیلم آمده است: هر از گاهی اتفاقاتی می افتد، خوب، بد که اگر جاده زندگیمان را تغییر ندهد، پیچ و تابش گریز ناپذیر است. ما خواسته، کاری می کنیم برای دوری از ناخواسته های سر زده، ولی گهگاه سرنوشتمان رقم می خورد، با همین ناخواسته ها.

تهیه کنندگی فیلم "ناخواسته" را محمد حسین لطیفی و سید امید سید زاده بر عهده دارند. برزو نیک نژاد کارگردان فیلم نیز پیش از این نویسندگی سریال "دودکش" را بر عهده داشت که ماه رمضان امسال روی آنتن شبکه یک رفت. او سالها به عنوان دستیار با چهره های مطرحی در تلویزیون چون ابراهیم فروزش، سعید سلطانی، محمد حسین لطیفی و سیروس مقدم همکاری داشته است.



سایر عوامل اصلی پروژه عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، طراح صحنه و لباس: محسن نصرالهی، صدابردار: علیرضا غفاری نژاد، طراح گریم: ایمان امیدواری، مدیر تولید: مهدی چراغی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: احسان سجادی حسینی، مشاور رسانه ای: هادی داداشی، مدیر تدارکات:آرش صالحی، دستیار اول فیلمبردار: مصطفی سیفری، منشی صحنه: محمد حسین گل فشان، عکاس: محمد بدرلو، گروه فیلمبرداری: امید رخ افروز، هادی منوچهر پناه، کیوان عبداللهی ارجمند، مهرداد کاظمی، احمد صادقیان، دستیار دوم کارگردان: نوید صلاحی، گروه صحنه و لباس: جواد فاضلی، جواد داودی، سامره جوانمرد، دستیار صدا: علی قاسمی، گروه گریم: میثم قراگوزلو، سمانه مرادیان، گروه تدارکات: محمدرضا آهی، ابوالفضل لطفی، حامد آزادی، محمدرضا حق گو.