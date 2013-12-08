نظام مهندسی آبادان با نظارت عالیه بر مسکن مهر موافقت کرد

شهاب صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق این توافق سازمان نظام مهندسی در بحث نظارت بر بهبود کیفیت ساخت و ساز و پیگیریهای قانونی مشکلات ناشی از اهمال کاری پیمانکاران فعالیت خواهد کرد.



وی افزود: متاسفانه عدم تکمیل و یا نامناسب اجرا شدن زیرساختها همچون آب و فاضلاب در سایت مسکن مهر آبادان، مشکلات عدیده ای را برای تعاونیهای و اعضای آنها ایجاد کرده است.



صدیقی عنوان کرد: مسئولان این اداره مشکل کمبود نقدینگی را سبب کندی اجرای پروژه های آب و فاضلاب در سایت مسکن مهر عنوان می کنند که به نظر می رسد باید در این زمینه سرفصل مشخصی برای تامین اعتبار مورد نیاز (از محل مشارکتهای مردمی) لحاظ شود.



معاون فرماندار آبادان تصریح کرد: برخی از دستگاه های اجرایی شهر به رغم گرفتن زمین جبرای ساخت و ساز مسکن، تاکنون پای کار نیامده و با توجه به تمامی پیگیریهایی که انجام داده ایم؛ هیچ اقدام اساسی از سوی آنان انجام نشده است و ما در این بخش با رکود مواجهیم.



صدیقی یادآور شد: هر چند که مشکلات شاید شهرستانی و استانی به نظر بیاید اما بسیاری از وزارتخانه ها هنوز باورشان نشده که باید مسائل شهرستانها را نیز پیگیری و به انجام برسانند.



وی با اشاره به واگذاری چندین هکتار زمین به دانشکده علوم پزشکی آبادان و نفت به منظور ایجاد پردیس دانشگاهی گفت: تاکنون هیچ اقدام عملی در این راستا صورت نگرفته است و به نظرمی رسد که وزارت راه و شهرسازی می تواند در نشستهای مشترک ضمن طرح مسائل با وزارتخانه های مرتبط از آنان بخواهد تا مسائل را پیگیری انجام دهند.