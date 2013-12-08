ناصر عربپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این زلزله ساعت2:42:40 با قدرت 4.3 ریشتر در عمق هفت کیلومتری قوچان و 49 کیلومتری چکنه، 35 کیلومتری قوچان و 49 کیلومتری صفیآباد خراسان شمالی رخ داد.
وی اظهار داشت: البته پس از آن شاهد پنج پسلرزه بودیم که قدرت بزرگترین آن 2.4 ریشتر بود.
این مقام مسئول در فرمانداری ویژه نیشابور ادامه داد: زمینلرزه سبب ایجاد نگرانی در مردم شد، طوری که عده کثیری شب را بیرون از منزل و در داخل خودروهایشان سپری کردند.
عربپور بیان کرد: اعضای شورای مدیریت بحران بخشداری سرولایت با حضور در محل کار خود از نیمه شب گذشته مشغول رصد اتفاقات هستند که خوشبختانه شاهد خسارت انسانی، مالی و دامی نیستیم.
وی اضافه کرد: البته دیشب به مدت نیم ساعت قطعی تلفن ثابت روستای حسنآباد در جنوب شرق چکنه را داشتیم که بعد با کمک نیروهای فنی رفع شد.
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