  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۰

عرب‌پور در گفتگو با مهر:

زلزله نیشابور خسارتی نداشت/ وقوع پنج پس‌لرزه در چکنه

زلزله نیشابور خسارتی نداشت/ وقوع پنج پس‌لرزه در چکنه

نیشابور- خبرگزاری مهر: دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران معاونت استانداری و فرمانداری نیشابور گفت: زلزله چکنه مرکز بخش سرولایت این شهرستان خسارت جانی و مالی در پی نداشت.

ناصر عرب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این زلزله ساعت2:42:40 با قدرت 4.3 ریشتر در عمق هفت کیلومتری قوچان و 49 کیلومتری چکنه، 35 کیلومتری قوچان و 49 کیلومتری صفی‌آباد خراسان شمالی رخ داد.

وی اظهار داشت: البته پس از آن شاهد پنج پس‌لرزه بودیم که قدرت بزرگ‌‌ترین آن 2.4 ریشتر بود.

این مقام مسئول در فرمانداری ویژه نیشابور ادامه داد: زمین‌لرزه سبب ایجاد نگرانی در مردم شد، طوری که عده کثیری شب را بیرون از منزل و در داخل خودروهای‌شان سپری کردند.

عرب‌پور بیان کرد: اعضای شورای مدیریت بحران بخشداری سرولایت با حضور در محل کار خود از نیمه شب گذشته مشغول رصد اتفاقات هستند که خوشبختانه شاهد خسارت انسانی، مالی و دامی نیستیم.

وی اضافه کرد: البته دیشب به مدت نیم ساعت قطعی تلفن ثابت روستای حسن‌آباد در جنوب شرق چکنه را داشتیم که بعد با کمک نیروهای فنی رفع شد.

کد مطلب 2190892

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها