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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۴

دوست جلالی:

17 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌ های عمرانی رودسر اختصاص یافت

17 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌ های عمرانی رودسر اختصاص یافت

رودسر - خبرگزاری مهر: فرماندار رودسر از اختصاص 17 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌ های عمرانی شهرستان رودسر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دوست جلالی ظهر یکشنبه در نشست کمیته برنامه‌ ریزی رودسر افزود: این اعتبار برای تکمیل و اجرای 367 پروژه عمرانی هزینه خواهد شد.

وی اظهار داشت: این اعتبارات از محل تملک دارایی‌ و سرمایه ای استان و دو درصد نفت و گاز اختصاص یافته است.

فرماندار رودسر ادامه داد:  این  میزان اعتبارات در بخش‌ های آب‌ رسانی، راه‌ سازی، بهداشت و درمان و گازرسانی سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وی اظهارداشت: سال گذشته افزون بر هشت میلیارد تومان اعتبار برای 239 پروژه این شهرستان اختصاص یافته بود.

دوست جلالی همچنین به فرصت های سرمایه گذاری در این شهرستان اشاره کرد و یادآورشد: رودسر بسترهای خوبی در عرصه های کشاورزی، گردشگری، صنایع تبدیلی، آبزی پروری و غیره برای سرمایه گذاری دارد.

شهرستان رودسر در شرق گیلان قرار دارد.

کد مطلب 2190893

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