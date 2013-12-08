17 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌ های عمرانی رودسر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دوست جلالی ظهر یکشنبه در نشست کمیته برنامه‌ ریزی رودسر افزود: این اعتبار برای تکمیل و اجرای 367 پروژه عمرانی هزینه خواهد شد.

وی اظهار داشت: این اعتبارات از محل تملک دارایی‌ و سرمایه ای استان و دو درصد نفت و گاز اختصاص یافته است.

فرماندار رودسر ادامه داد: این میزان اعتبارات در بخش‌ های آب‌ رسانی، راه‌ سازی، بهداشت و درمان و گازرسانی سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وی اظهارداشت: سال گذشته افزون بر هشت میلیارد تومان اعتبار برای 239 پروژه این شهرستان اختصاص یافته بود.

دوست جلالی همچنین به فرصت های سرمایه گذاری در این شهرستان اشاره کرد و یادآورشد: رودسر بسترهای خوبی در عرصه های کشاورزی، گردشگری، صنایع تبدیلی، آبزی پروری و غیره برای سرمایه گذاری دارد.

شهرستان رودسر در شرق گیلان قرار دارد.