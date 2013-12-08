به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه شهر تهران فراخوان عضویت در دورۀ آموزشی سالانه شاعران جوان «آفتاب‎گردان‎ها» را منتشر کرد.

اتحادیه انجمن‎های اسلامی دانش‎آموزان شهر تهران با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری «شهرستان ادب»، دورۀ آموزشی سالانه شاعران جوان «آفتاب‎گردان‎ها» را با هدف احیای شعر و ادبیات انقلاب اسلامی و نیز شناسایی دانش‎آموزان مستعد و شاعر برگزار می‎کند.

شرکت در اردوهای چند روزه آموزشی با حضور شاعران مطرح کشور، مشاوره و نقد شعر توسط اساتید به‌صورت تلفنی و حضوری در طول سال، نقد مکتوب شعر اعضا در طول سال توسط منتقدان و شاعران سرشناس، ارائه سیر مطالعاتی و اهدای بیش از 20 عنوان کتاب شاخص در طول سال و زمینه‌سازی آشنایی و ارتباط با شاعران مطرح امروز و معرفی به محافل ممتاز ادبی از مزایای عضویت در این دوره است.

دانش‎آموزان انجمنی تهران می‎توانند با ارسال حداقل 5 شعر( بدون محدودیت در قالب و موضوع) و توضیح سابقۀ آشنایی با شعر و فعالیت ادبی در یک پاراگراف در این فراخوان شرکت کنند.

آن دسته از شرکت‌کنندگان فراخوان که آثارشان در مرحلۀ داوری برگزیده شود به عضویت این دوره در می‌آیند.

دانش‌آموزان علاقه‎مند می‎‎توانند آثار خود را تا 15 دی 1392 به مسئول انجمن اسلامی دبیرستان خود تحویل داده یا آن را به آدرس: تهران، بزرگراه رسالت، نبش خ شهید هدایتی(کرمان شمالی)، پ340، اتحادیه انجمن‎های اسلامی دانش‎آموزان شهر تهران، کدپستی: 1675659611 ارسال کرده یا به نشانی اینترنتی aftabgardanha@chmail.ir ارسال کنند.