به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه شهر تهران فراخوان عضویت در دورۀ آموزشی سالانه شاعران جوان «آفتابگردانها» را منتشر کرد.
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان شهر تهران با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری «شهرستان ادب»، دورۀ آموزشی سالانه شاعران جوان «آفتابگردانها» را با هدف احیای شعر و ادبیات انقلاب اسلامی و نیز شناسایی دانشآموزان مستعد و شاعر برگزار میکند.
شرکت در اردوهای چند روزه آموزشی با حضور شاعران مطرح کشور، مشاوره و نقد شعر توسط اساتید بهصورت تلفنی و حضوری در طول سال، نقد مکتوب شعر اعضا در طول سال توسط منتقدان و شاعران سرشناس، ارائه سیر مطالعاتی و اهدای بیش از 20 عنوان کتاب شاخص در طول سال و زمینهسازی آشنایی و ارتباط با شاعران مطرح امروز و معرفی به محافل ممتاز ادبی از مزایای عضویت در این دوره است.
دانشآموزان انجمنی تهران میتوانند با ارسال حداقل 5 شعر( بدون محدودیت در قالب و موضوع) و توضیح سابقۀ آشنایی با شعر و فعالیت ادبی در یک پاراگراف در این فراخوان شرکت کنند.
آن دسته از شرکتکنندگان فراخوان که آثارشان در مرحلۀ داوری برگزیده شود به عضویت این دوره در میآیند.
دانشآموزان علاقهمند میتوانند آثار خود را تا 15 دی 1392 به مسئول انجمن اسلامی دبیرستان خود تحویل داده یا آن را به آدرس: تهران، بزرگراه رسالت، نبش خ شهید هدایتی(کرمان شمالی)، پ340، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان شهر تهران، کدپستی: 1675659611 ارسال کرده یا به نشانی اینترنتی aftabgardanha@chmail.ir ارسال کنند.
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