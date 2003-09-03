آمريكا در صدد ارائه قطعنامه جديدي به سازمان ملل است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه درپي ناامني هاي اخير در عراق مقامات عالي رتبه آمريكا در واشنگتن قصد دارند قطعنامه جديدي مبني بر افزايش نقش سازمان ملل در عراق به شوراي امنيت ارائه دهند. آمريكا همچنين سعي دارد از طريق قطعنامه مذكور زمينه مشاركت كشورهاي ديگر دراين كشورفراهم آورد.

يكي از مقامات آمريكايي گفت : پيش نويس اين قطعنامه كه نقش سازمان ملل را در عراق پس از جنگ بيشتر روشن مي كند بزودي به اعضاي شوراي امنيت ارائه مي شود. او در گقتگو با خبرگزاري فرانسه در حاليكه نخواست نامش فاش شود گفت ظرف چند روز آينده در اين زمينه با دولتهاي ديگر گفتگو خواهيم كرد. اين مقام رسمي گفت بوش پس از ديدار با كالين پاول وزير امور خارجه در كاخ سفيد موافقت خود را در اين باره اعلام كرده است .

پل برمر حاكم آمريكايي عراق پس از سه بمب گذاري مرگ بار در اين كشور براي مقابله با تهديدهاي تروريستي خواهان افزايش نيروهاي پليس عراقي شده است . او گفت نيروهاي آمريكايي در حال حاضر درصدد افزايش شمار نيروهاي پليس از 40000 تن به 65000 و 70000 تن است . وي همچنين افزود اگر چه دولت جديد عراق امروز رسماً كار خود را در عراق آغاز مي كند همچنان تصميم گيري هاي نهايي با نيروهاي اشغالگر آمريكايي خواهد بود .