اشتغال تکه کلام رئیس هیات دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در صبحانه کاری خود با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: دولت به طور جدی قصد دارد تا برای اشتغال برنامه داشته باشد، این در شرایطی است که هم اکنون کشور با مشکلات بی سابقه اقتصادی مواجه است اما رئیس جمهور در تمامی جلسات هیات دولت بر ضرورت اشتغالزایی تاکید داشته و اشتغال تکه کلام رئیس هیات دولت است.

وزیرانی که آخر ماه برای پرداخت یارانه نقدی غش می‌کنند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اشتغالزایی در شرایط رشد اقتصادی منفی و در دولتی که آخر ماه بر سر پرداخت یارانه نقدی به مردم چند وزیرش غش می کنند، کار سختی است.

وی تصریح کرد: نگرانی دولت بدهی هایی است که از دولت گذشته برای ما به ارث رسیده است و بر همین اساس، به شدت از تزریق نقدینگی جدید به جامعه پرهیز می کنیم، چرا که رئیس جمهور معتقد است که تورم در شرایط سختی در حال کنترل است و ممکن است تزریق نقدینگی به جامعه این شاخص را افزایش دهد.

به گفته ربیعی، جلسه ای در بانک مرکزی به منظور تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی از سوی وزارت کار برگزار شده که بر این اساس، در هفته جاری نیز قرار است دیدار بنده با مدیران عامل بانک ها صورت گیرد.

وی اظهار داشت: در بخش مسکن مهر سیاست‌های غلطی اعمال شده است که در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست چرا که هیچ کشوری مردم خود را با یک میلیون تومان خانه دار نمی کند و در مقابل بار تورم را به دوش آنها بیاندازد، بنابراین بسیاری از اتفاقاتی که از دولت گذشته آغاز شده و هم اکنون نیز آثار آن ادامه دارد، دولت جدید را مجبور به این می کند دست به عصا راه برود.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مسایل و مشکلات پیش روی نیروی کار، تولید و تامین نقدینگی سهم مشترکی را با بخش خصوصی دارد که این یک نقطه بزرگ است اما بخشی از کار نیز باید با کمک بخش خصوصی در دولت صورت گیرد.

1000 ساعت در دولت جدید کار کردم

ربیعی ادامه داد: از هزار ساعت کاری که در دولت جدید انجام داده ام، 300 ساعت به منظور پاسخ به سئوالات نمایندگان مجلس و حضور در کمیسیون‌ها سپری شده و 250 ساعت نیز در دولت سپری کرده ام، مابقی را نیز تلاش کرده ام تا به مشکلات بخش های زیرمجموعه خود بپردازم. این در شرایطی است که به هیچ عنوان اعتقادی به بنگاه داری ندارم و این موضع نباید وقت کاری بنده را به خود اختصاص دهد.

تمام افراد سیاسی را از هیات مدیره زیرمجموعه‌های خود کنار گذاشتم

وی خاطرنشان کرد: تمام افراد سیاسی را از هیات مدیره زیر مجموعه های خود بیرون کرده ام و چنانچه افرادی باقی مانده باشند که کار سیاسی انجام می دهند باید از این هیات مدیره ها بروند و در مقابل افرادی علمی، نخبه و صاحب نظر جای آنها را بگیرند که البته سیگنال بازار نیز به این موضوع مثبت بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شایسته سالاری را مهمترین عامل در انتخاب معاونان خود دانست و خاطرنشان کرد: معاون حوزه روابط کار این وزارتخانه فردی بوده که در ILO مشغول به فعالیت بوده و 25 سال سابقه کار در وزارت کار را یدک می کشد.

ربیعی گفت: اولین شرط من با مدیرانم این بوده که باید مهندسی در وزارت تعاون ممنوع شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به باغبان بخش تعاون تبدیل شود تا بتواند مراقب تشکل‌ها و یاری رسان آنها باشد.

وی با اشاره به اتفاقات صورت گرفته دولت گذشته بر سر اتفاقات اتاق تعاون، خاطرنشان کرد: هر کس که بخواهد در زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جریان سازی کند، به ضررش تمام خواهد شد چرا که بنده اعتقاد به شرکای اجتماعی در این وزارتخانه دارم و به عنوان یک نظریه فکری به آن معتقد هستم به این معنا که نخبگان سیاسی باید با فعالان اقتصادی گره نخورند. اگرچه قانون در برخی اوقات می گوید که در هیات مدیره ها برخی افراد وارد شوند.

چرا نهاوندیان را عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی گذاشتم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علت درخواست خود از محمد نهاوندیان رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران را برای عضویت در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، به این منظور دانست که وی بتواند به عنوان فردی آشنا با مسایل بخش خصوصی و نماینده اتاق بازرگانی در حوزه حضور داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: قانون کار صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست بلکه یک پدیده اجتماعی به شمار می رود و باید به آن توجه کرد.

مطالبات سیاسی به مطالبات اقتصادی کارگران افزوده می‌شود

ربیعی خاطرنشان کرد: در آینده‌ای نزدیک مطالبه سیاسی نیز به مطالبات اقتصادی کارگران کشور اضافه خواهد شد، چرا که افراد تحصیل کرده هم اکنون در کارخانه ها مشغول به کار هستند که در آینده دیگر تنها دغدغه آنها مسایل معیشتی نیست و بر همین اساس، به نظر می رسد باید به این موضوع توجه کرد.

وی در ادامه از اتاق بازرگانی درخواست کرد تا با تشکیل کمیته های تخصصی یاری رسان وزارت متبوعش باشد، ضمن اینکه به این نکته اشاره کرد که با بگیر و ببند و پلمپ موافق نیست.