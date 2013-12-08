400 مددجوی کمیته امداد کرمانشاه در مقاطع مختلف مراکز آموزش عالی پذیرفته شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک پاکرو روز یکشنبه با اعلام این مطلب، افزود: این مددجویان در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پذیرفته شده اند.

وی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای مساعدت و حمایت از دانشجویان به آنان کمک هزینه تحصیلی ارائه می دهد، ابن کمک هزینه ها را در مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت عنوان کرد.

پاکرو خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در مقاطع کاردانی و کارشناسی حداکثر تا چهار میلیون ریال، کارشناسی ارشد حداکثر پنج میلیون ریال و دکتری 10 میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مددجو دارای شهریه تعلق می گیرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه یادآور شد: به دانشجویان مددجو مشغول به تحصویل در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور حداکثر دو میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی پرداخت می شود.

پاکرو تصریح کرد: در راستای ارائه خدمات بیشتر، در هزینه های خوابگاه دانشجویان مددجو غیر بومی تخفیف اعمال می شود.