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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۹

در سال تحصیلی جاری/

400 مددجوی کمیته امداد کرمانشاه در مقاطع مختلف مراکز آموزش عالی پذیرفته شده اند

400 مددجوی کمیته امداد کرمانشاه در مقاطع مختلف مراکز آموزش عالی پذیرفته شده اند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه از پذیرش نزدیک به 400 مددجوی این کمیته در مقاطع مختلف تحصیلی آموزش عالی و در سال تحصیلی جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک پاکرو روز یکشنبه با اعلام این مطلب، افزود: این مددجویان در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پذیرفته شده اند.

وی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای مساعدت و حمایت از دانشجویان به آنان کمک هزینه تحصیلی ارائه می دهد، ابن کمک هزینه ها را در مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت عنوان کرد.

پاکرو خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در مقاطع کاردانی و کارشناسی حداکثر تا چهار میلیون ریال، کارشناسی ارشد حداکثر پنج میلیون ریال و دکتری 10 میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مددجو دارای شهریه تعلق می گیرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه یادآور شد: به دانشجویان مددجو مشغول به تحصویل در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور حداکثر دو میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی پرداخت می شود.

پاکرو تصریح کرد: در راستای ارائه خدمات بیشتر، در هزینه های خوابگاه دانشجویان مددجو غیر بومی تخفیف اعمال می شود.

وی در پایان از تحت پوشش بودن 13 هزار دانش آموز و دانشجو کمیته امداد استان کرمانشاه خبر داد.

کد مطلب 2190909

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