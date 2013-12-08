صفارهرندی به تماشای "خواهرانه به وقت خیزران" نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از پایان این نمایش درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه نمایش‌های مذهبی اغلب به شیوه عزاداری و شو اجرا می شوند، گفت: این افراد هم باید نظرشان را بیان کنند اما سالهاست که با اقتباس‌های مو به مو از آثار خارجی آنچه متفاوت از فرهنگ ما بوده روی صحنه رفته است حالا این افراد کمی تحمل کنند و بگذارند نمایش‌هایی به شیوه دیگر هم اجرا شود. زمانی که چنین آثاری مخاطب دارد چرا به صحنه نرود. این افراد نگران نباشند، نگرانی برای زمانی است که در یک تئاتر بازیگران کار از تماشاگرانش بیشتر باشد.

وی گفت: نمایش "خواهرانه به وقت خیزران" تجربه جدیدی بود از این جهت که ترکیبی از صدا، حرکت، حضور بازیگران، تصاویر و ... که هر کدام به تنهایی جاذبه‌های بصری دارند به صورت هنرمندانه در کنار یکدیگر قرار گرفتند. همچنین نمایشنامه این اثر بسیار زیبا و تحسین برانگیز نوشته شده بود و از همه چیز مهم‌تر اینکه حسین پارسایی کار را می‌شناسد و امیدوارم بر اساس این تجربه بالنده‌تر و چشم‌نوازتر عمل کند.

صفار هرندی با اشاره به اینکه نمایش "خواهرانه به وقت خیزران" زبان بین‌المللی دارد، متذکر شد: معتقدم زبان این نمایش قابلیت صدور دارد و منحصر به درون جامعه ما نیست و پتانسیل‌های خوبی برای عرصه بین‌المللی دارد.

نمایش "خواهرانه به وقت خیزران" تا 19 آذر ماه در تالار وحدت به صحنه می‌رود.