46 مهدکودک در دهلران فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق جایروندی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سطح شهرستان دهلران 46 مهد کودک فعالیت می کنند که از این تعداد 11 مهد در سطح شهر دهلران و مابقی هم در سطح بخش ها وروستا فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: یک هزار و 400 کودک در این مهدها مشغول آموزش هستند.

جایروندی بیان داشت : یک هزار و900 معلول در شهرستان دهلران زیر پوشش خدمات اداره بهزیستی قرار دارند که این معلولان دارای معلولیت های جسمی، حرکتی، بینایی، شنوایی، ذهنی و صرع هستند.

رئیس بهزیستی دهلران تصریح کرد: 459 نفر از این شمار از خدمات مستمری و مابقی از خدمات غیر مستمر بهزیستی استفاده می کنند.

جایروندیبیان داشت : 83 نفر از دانشجویان و دانش آموزان معلول این شهرستان از کمک هزینه های تحصیلی و آموزشی این سازمان برخوردارند.

وی افزود: سالانه 40 تا 80 درصد شهریه تحصیلی دانشجویان معلول زیر پوشش این نهاد حمایتی از سوی سازمان بهزیستی پرداخت می شود.

رئیس بهزیستی دهلران گفت: تعیین مقدار پرداخت شهریه تحصیلی به این معلولان بر اساس وضعیت مالی و شدت معلولیت انجام می شود.