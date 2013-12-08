جزئیات تصادف دو سرویس مدرسه در بیرجند/ 4 دانش آموز بستری شدند

سرهنگ محسن مهرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز دو دستگاه اتوبوس و مینی بوس سرویس مدرسه در شهرستان بیرجند با یکدیگر برخورد کردند که بر اثر آن 4 دانش آموز توسط اورژانس به بیمارستان منتقل و بستری شدند. حال عمومی دانش آموزان رضایت بخش اعلام شده است.

وی ادامه داد: 19 دانش آموز در مینی بوس حضور داشتند که به علت ترمز ناگهانی برخی از آنها نیز دچار صدمه شدند.

رئیس پلیس ترافیک شهری با اعلام اینکه هر دو سرویس جزو سرویس های مجاز بوده و ظرفیت را نیز رعایت کرده بودند، تاکید کرد: این حادثه به علت عدم رعایت حق تقدم رخ داده است.