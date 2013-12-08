فرهیختگی و تاثیر گذاری دانشجو از روز 16 آذر نمایان شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دزیانیان شامگاه شنبه در مراسم روز دانشجو در سالن همایش های دانشگاه آزاد شاهرود اظهار داشت: امروز مصادف است با 16 آذر و نیز شهادت سه تن از دانشجویانی که برای اعتراض به ظلم و تبعیضی که در آن سالها بر کشور سایه افکنده بود، آنها جان خودشان را از دست دادند و دانشکده فنی دانشگاه تهران با خون این عزیزان رنگین شد.

وی از آن روز بi عنوان نقطه عطفی در مبارزات دانشجویی یاد کرد و گفت: دانشجو به عنوان یک عنصر فرهیخته و فرهنگی نسبت به اتفاقاتی که در کشورش می افتد بی تفاوت نیست و باید به عنوان فردی که روشنگر و روشنفکر است جامعه را از خطاها و نابهنجاری ها و نابخردی ها آگاه کند و رهایی بخشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با اشاره به مسئولیت سنگین دانشجو در جامعه خاطرنشان کرد: طبیعتا دانشجو باید با چشمان تیزبین جامعه را رصد کرده و مسائل آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، دانشجو عنصر فعالی است و در مسیر اصلاح و پیشرفت جامعه باید نقدهای منصفانه داشته باشد و البته باید از سوی حکومت هم روحیه نقد پذیری وجود داشته باشد.

دزیانیان گفت: طبیعتا بر اساس تنوع نظریات، پیشرفت جامعه هم صورت خواهد گرفت و وظیفه اصلی دانشگاه تعالی علم است و با توجه به سرعت علم توقف در آن باعث عقب ماندگی است و البته دانشجو به عنوان محور اصلی حرکت های علمی نقش بی بدیلی در این رابطه دارد.

وی در خاتمه ضمن تبریک مجدد روز دانشجو افزود: دانشجو باید بدنبال علم برود و زوایای پنهان نادانسته های علمی را جهت بهبود زندگی بشریت نشر دهد و این تحقق نمی یابد مگر با تلاش و پشتکار و عزم و اراده قوی.

در این جلسه که به همت روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد شاهرود برپا شده بود، پیام دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت روز دانشجو قرائت شد.

همچنین از 15 نفر از دانشجویان فعال در بخش های پژوهش، آموزش و فرهنگی نیز با لوح تقدیر و جوایزی توسط رئیس و هیئت رئیسه دانشگاه تجلیل به عمل آمد.