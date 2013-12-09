قانون جامع معلولان در انتظار تصمیم دولت / ارائه خدمات رایگان در منزل به معلولان

یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از اعمال تغییرات در برخی مفاد قانون جامع معلولان و اضافه کردن چند ماده جدید به آن برای اجرای بهتر ، مدتی است که این قانون به کمیسیون اجتماعی دولت برای بررسی و تصویب فرستاده شده و پس از تایید دولت برای تصویب نهایی به مجلس ارسال می شود.

وی در مورد اعتبارات تجهیزات توانبخشی نیز گفت: در سال جاری 25 میلیارد ریال برای تامین تجهیزات توانبخشی به استانهای مختلف اختصاص داده شده است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه اعتبارات بهزیستی امکان ارائه خدمات به تمامی معلولان را نمی دهد، تاکید کرد: به همین دلیل برای پوشش افراد جدید باید به نسبت مددجویانی که از چرخه حمایت خارج می شوند پذیرش شود و برهمین اساس نیز سال گذشته 1600 معلول تحت پوشش قرار گرفتند اما امسال براساس برنامه ریزیهای انجام شده قصد داریم تعداد بیشتری را به چرخه حمایتی اضافه کنیم.

سخنگویی در مورد خدمات رایگان در منزل به معلولان نیز افزود: به منظور فراهم کردن شرایطی برای معلولان تا این افراد بتوانند در کنار خانواده خود زندگی کنند طرح ارائه خدمات رایگان در منزل به معلولان اجرایی می شود.

به گفته وی، دراین طرح افراد تحصیلکرده که فعالیت‌های توانبخشی لازم به آنها آموزش داده شده است باحضور در منزل معلولان به آنها خدمات رایگان ارائه می‌دهند.

وی همچنین از اجرای طرح غربالگری اوتیسم خبر داد و افزود: آموزش‌های طرح غربالگری اوتیسم انجام شده و این طرح در حال حاضر اجرایی می شود و چنانچه کودکان اوتیسم قبل از 5 سالگی شناسایی شوند می توانیم امکان ورود آنها را به مدارس عادی فراهم کنیم.