شهرداری اصفهان اجازه استفاده از تلویزیون های شهری برای هنر ویدئو آرت را نمی دهد

فرشته عالمشاه، هنرمند اصفهانی و بانی اولین و تنها سایت بین المللی ویدئو آرتیست ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعضای فعال در سایت ویدئو آرت، تیمی از هنرمندان خارجی و داخلی هستند که از تمامی کشورهای جهان، گرد یکدیگر جمع شده و در زمینه هنر ویدئو آرت فعالیت می کنند. آنها علاوه بر قرار دادن آثار خود در این سایت به صورت مجازی با یکدیگر به تبادل اطلاعات می پردازند.

وی با تاکید بر اینکه تیم ویدئو آرت به مرکزیت اصفهان، اولین و تنها سایتی است که به صورت تخصصی در هنر ویدئو آرت فعالیت می کند، بیان داشت: البته تعداد معدودی از دیگر گروه های فعال در این زمینه هنری نیز در ایران مشغول به فعالیت هستند اما هیچ کدام از این گروه ها به صورت تخصصی به هنر ویدئو آرت نپرداخته اند.

مسئول سایت بین المللی و مجموعه کارهای ویدئو آرت در مرکز اصفهان با اشاره به بین المللی بودن نوع فعالیت تیم خود، ادامه داد: با وجود اینکه تاکنون تلاش های بسیاری برای جذب مخاطب عام و نمایش هنر ویدئو آرت به سایر مردم جهان داشته ایم اما هنوز با قدرت بین مردم وارد نشده ایم. به عبارت دیگر هنوز نتوانسته ایم فعالیتی به گستردگی آنچه مد نظر داریم، انجام دهیم.

مردم، مخاطب اصلی هنر هستند

وی در این خصوص افزود: در نظر داریم تا هنر ویدئو آرت را در شهرهای مختلف دنیا به ویژه اصفهان و روستاهای اطراف آن به نمایش بگذاریم، در واقع هدف از چنین اقدامی، بیان و انتقال مفهوم مورد نظر هنرمند ویدئو آرتیست به مردم سایر نقاط جهان است.

عالمشاه با اشاره به اینکه دغدغه اصلی تیم ویدئو آرتیست، جذب مخاطب عام است، گفت: مردم، مخاطب اصلی هنر هستند. هنر هنرمند نه برای تعدادی مخاطب خاص بلکه باید برای مخاطب عام به نمایش در بیاید. البته در نمایش این هنر به مردم، تنها به منطقه جغرافیایی ایران محدود نشده ایم و تمام دنیا را پوشش می دهیم.

وی با بیان اینکه تصویر، قوی ترین کلام است، افزود: زیبایی یک تصویر هنری در برداشتهای مختلفی است که مخاطبان از یک تصویر واحد دارند. گروهی بر این باور هستند که مردم عامه، متوجه هنر ویدئو آرت نمی شوند اما این عقیده به طور قطع اشتباه است. مردم عامی اهل هر نقطه ای از جهان که باشند از یک هنر، برداشت های متفاوت و گاه جالب توجهی دارند.

مسئول سایت ومجموعه کارهای ویدئو آرت در مرکز اصفهان با اشاره به اینکه نزدیک به دوسال از تشکیل نخستین تیم ویدئو آرت ایران می گذرد، ادامه داد: در طی این دو سال، هنرمندان ایرانی و خارجی عضو این سایت در نقاط مختلف جهان آثار خود را برای عموم مردم به نمایش گذاشته اند و همیشه مورد استقبال قرار گرفته اند.

اگر مردم به گالری نمی آیند، هنر را به میان مردم می بریم

وی با تاکید بر اینکه اگر مردم عامی به گالری ها نمی آیند، وظیفه هنرمند است که هنر را به میان مردم ببرد، اظهار داشت: قبل از بنیان نهادن نخستین تیم ویدئو آرت بین المللی در ایران، آثار ویدئو آرت خود را به شهرها و روستاهای اطراف اصفهان برده و با استقبال آنها مواجه شدم.

عالمشاه ادامه داد: با یک تلویزیون معمولی، نمایش هنر ویدئو آرت را در شهرها و روستاهای اطراف اصفهان آغاز کردم و با بازخورد جالبی مواجه شدم و شاید این موضوع انگیزه ای شد که با جمع کردن هنرمندان فعال ویدئو آرتیست در سراسر جهان، سرپرستی یک گروه بین المللی را بر عهده بگیرم.

وی با اشاره به انگیزه بالای هنرمندان فعال در تیم بین المللی ویدئو آرت ایران بیان داشت: متاسفانه بر خلاف اینکه بارها و بارها به شهرداری اصفهان پیشنهاد دادم که از تلویزیون های شهری برای نمایش ویدئو آرت استفاده کنم اما آنها به دلایل مختلف موافقت نکردند و تاکنون موفق به چنین اقدامی نشده ام.

مسئول سایت ومجموعه کارهای ویدئو آرت در مرکز اصفهان ادامه داد: نمایش عمومی و گسترده تر آثار ویدئو آرت در شهر اصفهان اقدام بسیار زیبایی است اما برخلاف اصرارهای مکرر، شهرداری اصفهان تاکنون اجازه استفاده از تلویزیون های شهری و دیوارهای شهر برای نمایش هنر ویدئو آرت را نمی دهد.

