«مقدمه ای بر جنگ نرم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استعمارگران پس از ناکامی در جنگ نظامی و تحریمهای متعدد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به شیوه های فروپاشی از درون و جنگ نرم روی آوردند. با تغییر ارزشها و باورهای یک جامعه به نفع دولت مهاجم، آحاد جامعه هدف بدون آنکه بدانند به سربازان جامعه مهاجم تبدیل می شوند.
در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران برای سست ساختن مبانی اعتقادی و در پی آن پایبندی ایشان به ارزشهای نظام اسلامی تلاش فراوانی صورت گرفته است. رسانه ها، هنر و شبکه های اینترنتی بخشی از ابزارهای جنگ نرم به شمار می رود. در این میان نقش ابزارهای فکری که زیرساختهای تغییر باورها و ارزشهای جنگ نرم را فراهم می آورد بسیار مهم است.
تحقیقات متعدد در حوزه جنگ نرم از ابعاد مختلف تأثیر رسانه، فیلم، شبکه و ... را بررسی نموده است لکن آثار ابزارهای فکری در تغییر ارزشها و باورها کمتر مورد توجه بوده است. تحقیق پیشروی درصدد رفع این نقیصه در مجموعه تحقیقات جنگ نرم بوده است.
در این اثر ابتدا «چیستی، مؤلفه ها و اهداف جنگ نرم» به طور بسیار مختصر در قالب یک مقاله بررسی شده و ابزارهای فکری جنگ نرم در پنج مصاحبه تحلیل شده است. در مصاحبه نخست در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه تأثیر مبانی معرفت شناختی در جنگ نرم بررسی شده است.
مصاحبه دوم طی گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا شاکرین تأثیر مبانی هستی شناختی و انسان شناختی در دستیابی به اهداف جنگ نرم را واکاوی نموده است. گفتگوی سوم به مصاحبه با حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی اختصاص دارد که در آن اهمیت و آثار مبانی دین شناختی بررسی شده است. حجت الاسلام دکتر احمدحسین شریفی در مصاحبه چهارم مبانی ارزش شناختی و نتایج آن را در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران توضیح داده اند. قره باغی در آخرین مصاحبه به طور مصداقی دورنمایی از کمکهای جریان روشنفکری ایران در دهه های اخیر به متولیان جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی را ارائه داده اند.
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