  1. دين، حوزه، انديشه
۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۸

«مقدمه ای بر جنگ نرم» منتشر شد

«مقدمه ای بر جنگ نرم» منتشر شد

کتاب «مقدمه ای بر جنگ نرم» که به بررسی تأثیر بنیانهای تئوریک در جنگ نرم از جمله اومانیست، نسبی گرایی و ... می پردازد حاصل کوشش دکتر عبدالله محمدی عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استعمارگران پس از ناکامی در جنگ نظامی و تحریم­های متعدد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به شیو­ه ­های فروپاشی از درون و جنگ نرم روی ­آوردند. با تغییر ارزش­ها و باورهای یک جامعه به نفع دولت مهاجم، آحاد جامعه هدف بدون آنکه بدانند به سربازان جامعه مهاجم تبدیل می­ شوند.

در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران برای سست ساختن مبانی اعتقادی و در پی آن پای­بندی ایشان به ارزش­های نظام اسلامی تلاش فراوانی صورت گرفته است. رسانه­ ها، هنر و شبکه های اینترنتی بخشی از ابزارهای جنگ نرم­ به شمار می­ رود. در این میان نقش ابزارهای فکری که زیرساخت­های تغییر باورها و ارزشهای جنگ نرم را فراهم می ­آورد بسیار مهم است.

تحقیقات متعدد در حوزه جنگ نرم از ابعاد مختلف تأثیر رسانه، فیلم، شبکه و ... را بررسی نموده است لکن آثار ابزارهای فکری در تغییر ارزش­ها و باورها کمتر مورد توجه بوده است. تحقیق پیش­روی درصدد رفع این نقیصه در مجموعه تحقیقات جنگ نرم بوده است.

در این اثر ابتدا «چیستی، مؤلفه ­ها و اهداف جنگ نرم» به طور بسیار مختصر در قالب یک مقاله بررسی شده و ابزارهای فکری جنگ نرم در پنج مصاحبه تحلیل شده است. در مصاحبه نخست در گفتگو با حجت ­الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه تأثیر مبانی معرفت شناختی در جنگ نرم بررسی شده است.

مصاحبه دوم طی گفتگو با حجت ­الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا شاکرین تأثیر مبانی هستی­ شناختی و انسان­ شناختی در دستیابی به اهداف جنگ نرم را واکاوی نموده است. گفتگوی سوم به مصاحبه با حجت ­الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی اختصاص دارد که در آن اهمیت و آثار مبانی دین­ شناختی بررسی شده است. حجت الاسلام دکتر احمدحسین شریفی در مصاحبه چهارم مبانی ارزش­ شناختی و نتایج آن را در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران توضیح داده ­اند.  قره ­باغی در آخرین مصاحبه به طور مصداقی دورنمایی از کمک­های جریان روشنفکری ایران در دهه­ های اخیر به متولیان جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی را ارائه داده ­اند.

کد مطلب 2190938

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