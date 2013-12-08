«مقدمه ای بر جنگ نرم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استعمارگران پس از ناکامی در جنگ نظامی و تحریم­های متعدد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به شیو­ه ­های فروپاشی از درون و جنگ نرم روی ­آوردند. با تغییر ارزش­ها و باورهای یک جامعه به نفع دولت مهاجم، آحاد جامعه هدف بدون آنکه بدانند به سربازان جامعه مهاجم تبدیل می­ شوند.

در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران برای سست ساختن مبانی اعتقادی و در پی آن پای­بندی ایشان به ارزش­های نظام اسلامی تلاش فراوانی صورت گرفته است. رسانه­ ها، هنر و شبکه های اینترنتی بخشی از ابزارهای جنگ نرم­ به شمار می­ رود. در این میان نقش ابزارهای فکری که زیرساخت­های تغییر باورها و ارزشهای جنگ نرم را فراهم می ­آورد بسیار مهم است.

تحقیقات متعدد در حوزه جنگ نرم از ابعاد مختلف تأثیر رسانه، فیلم، شبکه و ... را بررسی نموده است لکن آثار ابزارهای فکری در تغییر ارزش­ها و باورها کمتر مورد توجه بوده است. تحقیق پیش­روی درصدد رفع این نقیصه در مجموعه تحقیقات جنگ نرم بوده است.

در این اثر ابتدا «چیستی، مؤلفه ­ها و اهداف جنگ نرم» به طور بسیار مختصر در قالب یک مقاله بررسی شده و ابزارهای فکری جنگ نرم در پنج مصاحبه تحلیل شده است. در مصاحبه نخست در گفتگو با حجت ­الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه تأثیر مبانی معرفت شناختی در جنگ نرم بررسی شده است.

مصاحبه دوم طی گفتگو با حجت ­الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا شاکرین تأثیر مبانی هستی­ شناختی و انسان­ شناختی در دستیابی به اهداف جنگ نرم را واکاوی نموده است. گفتگوی سوم به مصاحبه با حجت ­الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی اختصاص دارد که در آن اهمیت و آثار مبانی دین­ شناختی بررسی شده است. حجت الاسلام دکتر احمدحسین شریفی در مصاحبه چهارم مبانی ارزش­ شناختی و نتایج آن را در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران توضیح داده ­اند. قره ­باغی در آخرین مصاحبه به طور مصداقی دورنمایی از کمک­های جریان روشنفکری ایران در دهه­ های اخیر به متولیان جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی را ارائه داده ­اند.