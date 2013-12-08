طرح جامع گردشگری استان البرز مورد بررسی قرار گرفت

جلیل شیدا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در جلسه ای که با حضور نمایندگان ادارات کل استان در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشکیل شد طرح جامع گردشگری استان که نقشه راه توسعه سرمایه گذاری در حوزه گردشگری است، مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه اظهار داشت: در این زمینه تعامل و همکاری کلیه دستگاههای مرتبط می تواند در این طرح راه گشا باشد.

شیدا ضمن قدردانی از استاندار البرز تاکید کرد: حمایت از توسعه بخش گردشگری استان در جهت تحقق برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت ساماندهی سرمایه گذاری بخش مربوطه می تواند چشم انداز خوبی برای توسعه سرمایه گذاری در حوزه گردشگری باشد.

معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی اداره کل میراث فرهنگی البرز یادآور شد: در این راستا وضعیت موجود سرمایه گذاری و تهیه شناسنامه طرحهای در حال اجرا و احصائ موانع و مشکلات جزء برنامه های فوری این معاونت می باشد.

شیدا تصریح کرد: در این جلسه صدور موافقتهای اصولی برای تاسیسات گردشگری و مشکلات این حوزه در صورت انتقال آب رودخانه کرج و موانع و مشکلات آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: ابطال موافقت های صادره برای کسانی که به نام اجرای پروژه گردشگری زمین درخواست نمودند باید مورد نظر واقع شود.

شیدا در پایان گفت: در این جلسه مصوباتی تصویب شد از جمله مهمترین آن می توان به تهیه گزارش نسبت به اراضی واگذار شده به بخش خصوصی که هیچ گونه اقدامی در زمینه گردشگری انجام نداده اند و این موضوع طی نامه ای به معاونت برنامه ریزی و اشتغال استانداری ارسال شد تا نسبت به ابطال مجوز آنان اقدام نماید.