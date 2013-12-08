ساخت و سازها در مسکن مهر آبادان بی رویه پیش رفته است

رحمت پور حسن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بسیاری از واحدها کار شده اما مسئله آن است که بسیاری از این اعضا وجود خارجی ندارند.



وی اظهار کرد: به نظر می رسد که باید برخی از این واحدها که اعضایشان مشخص نیست و یا اعضای آنها ریالی از سهم آورده خود را پرداخت نکرده اند پلمپ شوند تا آن دسته از واحدهایی که آورده شان مشخص است را کار کرده و به اتمام رساند.



رئیس نظام مهندسی آبادان تصریح کرد: پیش از توافق اخیر در جهت انجام نظارت عالیه بر ساخت و سازها در مسکن مهر، نظام مهندسی تنها 15 درصد از کار نظارت را بر عهده داشت.



پور حسن یادآور شد: طبق توافق اخیر قرار شد تا کار نظارت عالیه توسط نظام مهندسی انجام شود تا باقی مانده کار از کیفیت بهتری برخوردار و نواقص رفع شود و مباحث میان کارفرمایان و پیمانکاران رفع شود.



رئیس نظام مهندسی آبادان از نبود بازوی اجرایی در زمینه برخورد با ساخت و سازهای غیر اصولی گفت: متاسفانه کارفرمایان به جای آنکه به سمت دستگاههای نظارتی بیایند به سمت پیمانکاران غش می کنند.



وی افزود: باید کارهای نظارتی و اجرایی پروژه ها مدیریت شود، تذکرات لازم ارائه و تجدید نظرها صورت گیرد.



وی بر آمادگی واحد متبوعه خود در انجام هر گونه همکاری با مجریان طرح مسکن مهر خبر داد.