نویسنده آمریکایی در 3 دقیقه 30 هزار مخاطب در توییتر پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، استفن کینگ خالق «درخشش» با شروع به کار اکانتش در توییتر به کاربران هشدار داد که انتظار فعالیت زیادی از این توییتر را نداشته باشند.

نویسنده پرفروش و خالق آثار ترسناک با گذاشتن پیام‌هایی روی صفحه فیس بوکش و نیز در سایت رسمی خود اعلام کرد قصد دارد وارد شبکه اجتماعی توییتر شود. او ابتدا قصد داشت از صفت نویسنده نیز در آدرسش استفاده کند، اما به دلیل طولانی شدن این آدرس تنها به نام خودش «@StephenKing» اکتفا کرد.

به گفته مارشا دفیلیپو که دستیار استفن کینگ است، اسکرایبنر ناشر او، مشوق اصلی این نویسنده برای پیوستن به این شبکه اجتماعی پرمخاطب بود.

استفن کینگ از نویسندگانی است که تمایل زیادی به استفاده از ابزار دیجیتال دارد و در این راه همیشه پیشقدم بوده است. او کتاب‌هایش را به صورت دیجیتال منتشر می‌کند، آنها را در وب سایتش به صورت قسمت قسمت، منتشر می‌کند و از هر نوع نوآوری اینترنتی مثل انتشار فیلم کوتاه از برخی از آثارش نیز استقبال کرده است، اما او تاکنون به شبکه توییتر روی خوش نشان نداده بود.

با وجود این کینگ اخیرا اعلام کرده بود دیگر خیلی به کتاب الکترونیکی خوشبین نیست و درباره توییتر هم اعلام کرده بود هوادارنش انتظار فعالیت جدی او را در این زمینه نداشته باشند، اما او ظرف سه دقیقه پس از فعال کردن اکانتش، 30 هزار دنبال کننده یافت.

او توییترش را چنین شروع کرد: اولین توییت من. دیگر تازه کار نیستم. نجیب باش!